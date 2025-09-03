Nordik-Baltık Sekizlisi'nden Ukrayna'ya Askeri Destek Artışı

Finlandiya, Norveç, İsveç, Danimarka, İzlanda, Letonya, Litvanya ve Estonya'nın oluşturduğu "Nordik-Baltık Sekizlisi" (NB8), Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteklerini teyit ederek, askeri desteğin artırılacağını duyurdu.

Danimarka Başbakanlık Ofisi, başkent Kopenhag'ın kuzeyinde bulunan Marienborg'daki Başbakanlık Sarayı'nda resmi temaslarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin NB8 ülkeleriyle görüşmesinin ardından ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, "NB8 ülkeleri, Ukrayna'nın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini bir kez daha teyit ediyor. Ukrayna'ya askeri desteği artıracağız. Silah, mühimmat ve hava savunma sistemlerinin teslimatının hızlandırılmasının acil bir ihtiyaç olduğunun altını çiziyoruz." ifadelerine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış istemediğine, şiddet kullanımını sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, Ukrayna'nın müzakerelere hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada, NB8 ülkelerinin NATO'nun "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) programına destek verdiğinin altı çizilerek, "Sadece Ukrayna kendi geleceği hakkında karar vermeli. Adil ve kalıcı bir barış, Ukrayna için güçlü ve güvenilir güvenlik garantileri gerektirir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Rusya'nın Ukrayna'nın NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyelik süreçleri için veto hakkının bulunmadığı, bu ülkeye yaptırımların artırılması gerektiği kaydedildi.