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Saldırı sonrası ABD'de olağanüstü hal

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ABD'nin New Orleans kentinde gerçekleşen araçlı saldırının ardından Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, şehrin güvenliğini sağlamak için olağanüstü hal ilan etti. Güvenlik güçlerine destek olarak askeri polis sokağa indi.

Araçlı saldırı gerçekleştirilen ABD'nin New Orleans kentinde olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

LOUİSİANA'DA OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Landry, New Orleans'ta bugün gerçekleşen saldırının ardından federal, eyalet ve yerel ortakların şehri tekrar güvenli hale getirmesini sağlamak için olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu. Şehrin güvenliğinin kendisi için büyük önem taşıdığını belirten Landry, olağanüstü hal ilanı çerçevesinde askeri polisin de devreye sokulduğunu kaydetti.

SALDIRGAN ABD VATANDAŞI

Saldırıyla ilgili yeni detaylara ulaşılmaya başlandı. Saldırganın 42 yaşındaki Şemseddin Cabbar isimli ABD vatandaşı olduğu öğrenildi. Olay esnasında askeri kıyafetler giydiği belirtilen saldırganın ABD ordusunda görev yaptığı iddia edildi. Ayrıca saldırganın kiraladığı kamyonetle iki gün önce Meksika sınırından ülkeye girdiği öğrenildi.

New Orleans'ta Araçlı Saldırı Sonrası Olağanüstü Hal İlan EdildiŞemseddin Cabbar

OLAYDA "DEAŞ" ŞÜPHESİ

Saldırıda kullanılan beyaz kamyonetin arkasında kapalı şekilde duran bez parçasıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. FBI, siyah bez parçasının terör örgütü DEAŞ bayrağı olduğunu doğruladı. Güvenlik güçleri bu gelişmeden yola çıkarak olayda DEAŞ'ın parmağının olup olmadığını araştırmaya başladı.

FBI: SALDIRIYI TERÖR EYLEMİ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ

Saldırının ardından olayın "terör saldırısı" olup olmadığı merak edildi. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), aracını kalabalığın üzerine süren saldırganın öldüğünü ve saldırının "terör eylemi" olarak soruşturulduğunu duyurdu.

Saldırı sonrası ABD'de olağanüstü hal

"EL YAPIMI PATLAYICI DÜZENEKLER BULUNDU"

FBI'ın New Orleans ofisinden Alethea Duncan ise yaptığı açıklamada, olay yerinde el yapımı patlayıcı düzenekler bulunduğunu ifade belirtti. Duncan, "El yapımı patlayıcı düzenekler bulundu ve bunların kullanılabilir bir düzenek olup olmadığını tespit etmeye çalışıyoruz" dedi.

BIDEN'DAN "TAM FEDERAL DESTEK" TEKLİFİ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırının ardından New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell ile görüştüğü belirtildi. Biden'ın Cantrell'e "tam federal destek" teklifinde bulunduğu aktarıldı. Biden'ın gün boyu saldırı hakkında bilgilendirileceği kaydedildi.

FBI, İLK BAŞTA BELEDİYE BAŞKANINI YALANLADI

Öte yandan FBI olay için, "Terör saldırısı" diyen belediye başkanını ilk başta yalanladı. FBI'dan ilk yapılan açıklamada, "Buna biz karar veririz. Bu uluslararası bir terör saldırısı değil." derken, daha sonra farklı bir açıklama yapmış oldu.

Saldırı sonrası ABD'de olağanüstü hal

TRUMP'TAN "SALDIRGAN ÜLKE DIŞINDAN GELDİ" İMASI

Öte yandan Trump, "Truth Social" sosyal medya hesabından olaya ilişkin bir mesaj paylaştı. "Ben ülke dışından gelen suçluların, ülkemizdeki suçlulardan çok daha kötü olduğunu söylediğimde buna Demokratlar ve yalan haber üreten basın karşı çıktı ama gerçek olduğu açık." ifadesini kullanan Trump, ABD'deki suç oranlarının daha önce görülmemiş düzeylere ulaştığını kaydetti.

Trump, kurbanların yakınlarına taziye dileklerini ileterek New Orleans Polis Departmanına teşekkürlerini iletti. Olayı "tam anlamıyla bir kötülük eylemi" olarak tanımlayan Trump, kendi yönetiminin gerekli desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.

"ESKİ ABD ASKERİ"

FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Halihazırda saldırgana ilişkin tüm detayları paylaşmanın mümkün olmadığını belirten Duncan, "Sizinle Jabbar'ın daha önce ABD ordusunda görev aldığı detayını paylaşabilirim. Kendisi şerefli terhisle ordudan ayrıldı." dedi.

NE OLMUŞTU?

New Orleans polisi, bir aracın Bourbon Caddesi'nde kalabalığa daldığını, olayda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, en az 35 kişinin yaralandığını kaydetmişti.

Saldırı sonrası ABD'de olağanüstü hal
Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Türkler için vize almak büsbütün imkansız oldu.. Bütün Müslüman ülkelere kapıyı temelli kapayacak medeni dünya. Gidişat onu gösteriyor

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Haber YorumlarıSelim Keskin:

bunu ABD derin in yaptığı anlaşılırsa iç savaş beklenir.

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Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

muslman mnayklar

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Haber YorumlarıJokerAllame:

Türkiye'den taziye mesajı gelir umarım Joker emrediyor

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Haber YorumlarıShef :

Irak’ta ve Kuzey Suriye’de kalabilmek için DAEŞ ve IŞİD bahanesi daha lazım. Kendin yaz kendin oyna. Maalesef masumlar ölüyor.

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Haber YorumlarıZafer Ozkan:

Ne siyasi ne de insanlıkla bir bağ kurulamaz.. saldırıyı yapanların,teşebbüs edenlerin,buna arka çıkan ve destekleyen kim olursa cezalandırılması gerekir..

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Haber YorumlarıJY:

YETER YA, ARTIK İSLMDAN NEFRET EDİYORUM ARTIK.

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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Korku g. te beladır

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Haber YorumlarıEjdeR karahanli:

çok korkaklar boşa demiyorum bu adamlar savaş olsa kaybeder cunki korkaklar.

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Tezgah işler bi dolap dönüyordur

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