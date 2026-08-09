Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü: Çin ile eğitim, teknoloji ve kültür ilişkilerini derinleştirmeyi hedefliyoruz

NEVŞEHİR, 9 Ağustos (Xinhua) -- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Semih Aktekin, Çin ile eğitim, teknoloji ve kültür alanlarında ilişkileri derinleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Aktekin, Xinhua'ya verdiği röportajda, üniversitenin konumu ile antik İpek Yolu arasındaki tarihsel bağın Çin ile işbirliğini genişletme zemini sunduğunu belirtti. Aktekin, "Üniversitemiz, İpek Yolu üzerinde yer alan antik uygarlıkların beşiği Kapadokya'da bulunuyor. İpek Yolu'ndan bahsederken Çin'den söz etmemek olmaz" dedi.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümü olduğunu hatırlatan Aktekin, bu dönüm noktasının iki ülkenin üniversiteleri ve halkları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yeni bir ivme kazandıracağına inancını dile getirdi.

Rektör, üniversitede Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü kurduklarını ve Çin'deki üniversitelerle çeşitli disiplinlerde işbirliğini genişletmek üzere çalıştıklarını dile getirdi.

Aktekin, "Kapadokya aynı zamanda seramikle de özdeşleşmiş bir bölge. Bu nedenle kültür, sanat, tarih ve turizm alanlarında Çin ile işbirliği yapma imkanımız bulunuyor" dedi.

Rektör, Çin'in kültürel alanların yanı sıra mühendislik, teknoloji ve yapay zeka alanlarında kaydettiği hızlı ilerlemenin akademik işbirliği için yeni fırsatlar yarattığını ifade etti.

Aktekin, "Çin son yıllarda mühendislik ve teknoloji alanlarında dikkate değer ilerlemeler kaydetti. Yapay zeka da dünyanın en önemli önceliklerinden biri haline geldi. Çinli şirketler bu alanda önemli başarılar elde etti" ifadelerini kullandı.

Üniversitenin halihazırda Çinli kurumlarla işbirliği içinde olduğunu belirten rektör, bu ortaklığın özellikle yükselen teknolojiler alanında derinleşmesi temennisinde bulundu.

Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri ilk elden gözlemlemek amacıyla üniversiteden bir heyet ile Çin'i ziyaret ettiğini kaydeden Aktekin, "Çin'in bilimsel ve teknolojik ilerlemelerine yerinde tanıklık ettik. Muazzam gelişmeler olmuştu. Bu nedenle Çinli üniversitelerle bilimsel araştırma, teknoloji, güzel sanatlar ve dil çalışmaları alanlarını kapsayan çeşitli anlaşmalar imzaladık" dedi.

İşbirliğinin daha fazla ortak araştırma projesi, akademik değişim programları ve kurumsal işbirliği ile genişlemeye devam etmesi dileğinde bulunan Aktekin, "Bu işbirliğinin giderek daha da güçlenmeye devam edeceğini umuyoruz" diye konuştu.

İki ülke arasındaki kapsamlı ilişkilere de değinen Aktekin, Çin ve Türkiye'yi uzun bir geçmişe sahip medeniyetler olarak nitelendirerek, iki ülkenin ortak mirasının gelecekteki işbirliği için sağlam bir temel oluşturabileceğini belirtti.

Aktekin, "Çin ve Türkiye, dünya tarihinde önemli izler bırakmış iki kadim medeniyet. Bu iki kadim kültürün temsilcileri geçmişte de olduğu gibi bilim, kültür, sanat, siyaset ve medya alanlarında geniş işbirliği imkanlarına sahip" dedi.

Çin ve Türkiye'nin eğitim, turizm ve inovasyon alanlarındaki ilişkilerini güçlendirmeye devam etmesiyle üniversitelerin öğrencileri, araştırmacıları ve kültür kurumlarını bir araya getirmedeki rolünün artabileceğini belirten Aktekin, ilerleyen süreçte iki ülke arasında daha derin akademik işbirliği sayesinde ikili ilişkilerin güçleneceğine inancını dile getirdi.

Kaynak: Xinhua