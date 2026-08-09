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Terliğini almak isterken ırmağa düştü: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Terliğini almak isterken ırmağa düştü: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Arkadaşlarıyla ırmak kenarında oynayan 8 yaşındaki S.Y., suya düşen terliğini almak isterken canından oldu. Küçük kız terliğini geri almak için eğildiği anda dengesini kaybederek kendisini bir anda coşkun suların içinde buldu. Şiddetli akıntıya kapılan talihsiz çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Sudan çıkarıldıktan sonra ilk müdahalesi yapılan küçük kız, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

  • Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Yalakçay köyü yakınlarında, Obruk Barajı havzasındaki ırmakta terliğini almak isterken akıntıya kapılan 8 yaşındaki S.Y. hayatını kaybetti.
  • Suya düşen çocuğu bir vatandaş sudan çıkardı; ilk müdahalenin ardından İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.Y., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
  • Olayın ardından jandarma ekipleri, meydana gelişine ilişkin inceleme başlattı.

Çorum’un İskilip ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte ırmak kenarında oynayan 8 yaşındaki S.Y., suya düşen terliğini almak isterken akıntıya kapıldı. Sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TERLİĞİNİ ALMAK İSTERKEN DENGESİNİ KAYBETTİ

Olay, İskilip ilçesine bağlı Yalakçay köyü yakınlarında, Obruk Barajı havzasındaki ırmakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte ırmak kenarında oynayan 8 yaşındaki S.Y.'nin terliği suya düştü.

Terliğini almak için suya yaklaşan küçük kız, dengesini kaybederek ırmağa düştü. Akıntıya kapılan çocuğun yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu.

SUDAN VATANDAŞLAR ÇIKARDI 

Çocuğun ırmağa düştüğünü gören bir vatandaş suya atlayarak S.Y.'yi sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından küçük kız, ambulansla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ 

Tedavi altına alınan 8 yaşındaki S.Y., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Küçük çocuğun ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, jandarma ekipleri olayın meydana gelişine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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