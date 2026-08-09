Direğe konan 5 leylekten 3’ü elektrik akımına kapılarak telef oldu

Mersin'de elektrik direğine konan 3 leylek telef oldu.

LEYLEKLERİN SON ANLARI KAMERADA

Olay, Toroslar ilçesine bağlı Resul köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik direğinin üzerine 5 leylek kondu. Bir süre sonra direk üzerinde bulunan leyleklerden bazıları elektrik akımına kapıldı. Kameralara yansıyan görüntülerde, direğin üzerinde bulunan 5 leylekten 3'ünün elektrik akımı sonucu telef olduğu görülürken, leyleklerden birinin akıma kapılarak yere düştüğü anlar yer aldı.

Uzmanların değerlendirmelerine göre, leyleklerin geniş kanat açıklıkları nedeniyle elektrik direğindeki iki farklı tele aynı anda temas etmesi kısa devreye yol açabiliyor. Bu durum, kuşların yüksek gerilim nedeniyle elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesine neden olabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı