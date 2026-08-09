Kastamonu’da festivalde at yarışında kaza: 1 jokey yaralı, 2 at öldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 36'ncı Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali kapsamında düzenlenen at yarışlarında, piste giren başıboş bir at ile yarışan at çarpıştı. Kazada iki at ölürken, jokey hafif yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÇARPIŞAN ATLAR ÖLDÜ

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Taşköprü Belediyesi'nce gerçekleştirilen 36'ncı Uluslarası Kültür ve Sarımsak Festivali beşinci gününde devam ediyor. Festival çerçevesinde at yarışları gerçekleştirildi.

Kabayazı mevkisindeki pistte düzenlenen at yarışlarında kaza meydana geldi. Piste giren başıboş bir at, yarışlarda koşan başka bir atla çarpıştı.

O anlar vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Çarpışan atlar ölürken, yere düşen jokey hafif şekilde yaralandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı