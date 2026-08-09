Bir Sarıyerspor taraftarı Muğlaspor maçını çatıdan takip etti

Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında Sarıyerspor, sahasında ligin çiçeği burnunda ekibi Muğlaspor’u ağırladı. Saha içindeki çekişmeli mücadele kadar tribün dışındaki renkli görüntüler de maça damgasını vurdu.

MAÇI ÇATI TEPESİNDE İZLEDİ

Sarı-lacivertli ekibe gönül veren tutkulu bir taraftar, karşılaşmayı stadyumun hemen yanında bulunan bir evin çatısına çıkarak takip etti.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Tehlikeye aldırış etmeden takımlarını destekleyen taraftarın o anları canlı yayına anbean olarak yansırken, sosyal medyada da kısa sürede ilgi odağı oldu. Sarıyerspor taraftarı, takımına olan sevgisinin sınır tanımadığını bir kez daha kanıtladı.