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Vlahovic transferinde Beşiktaş taraftarının beklediği haber geldi

Vlahovic transferinde Beşiktaş taraftarının beklediği haber geldi
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Forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın öncelikli hedefi Dusan Vlahovic'in siyah-beyazlıların teklifini değerlendirmeye hazır olduğu iddia edildi.

  • Juventus ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Sırp santrfor Dusan Vlahovic, Beşiktaş'ın transfer ilgisine olumlu yanıt verdi.
  • Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, Fiorentina döneminde çalıştığı Vlahovic'i bizzat arayarak projelerini anlattı.
  • Beşiktaş, Vlahovic'e 4 yıllık sözleşme, yıllık 10 milyon Euro maaş ve imza parası içeren bir paket sundu.

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, golcü arayışında rotasını tamamen İtalya’ya çevirdi. Juventus ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan 26 yaşındaki Sırp santrfor Dusan Vlahovic için yürütülen görüşmelerde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ'A OLUMLU YANIT

La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre; daha fazla beklemek istemeyen ve sahalara bir an önce dönmeyi hedefleyen Vlahovic, Beşiktaş’ın ilgisine olumlu yanıt verdi.

ITALIANO FAKTÖRÜ DEVREDE

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, Fiorentina döneminde birlikte çalıştığı eski öğrencisini bizzat arayarak projelerini anlattı ve takıma katılması yönünde ikna turlarına başladı. Juventus'un son dönemdeki tutumu nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı belirtilen Sırp golcünün, kendisini yeniden kanıtlayabileceği bir kulübe imza atmak istediği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'IN MASADAKİ TEKLİFİ 

Beşiktaş yönetiminin, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için şartları zorladığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların Vlahovic’e sunduğu paketin 4 yıllık sözleşme, yıllık 10 milyon Euro maaş ve imza parası olduğu aktarıldı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa Korkmaz:

40 milyon maaş 10 da imza 50 kağıt güzel para

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