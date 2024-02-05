Netanyahu İsrail askerleriyle buluştu: Üzerinde iki kelime olan bir şapka aldım

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunca bombalanan Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının aylarca sürebileceğini belirtti.

NETANYAHU: SAVAŞ RUHUNUZDAN GERÇEKTEN ETKİLENDİM

İsrail Gazze'de insanlık dışı saldırılarına devam ederken, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan bir açıklama daha geldi. İsrail Başbakanlık Ofisine göre Kudüs'ün batısındaki Latrun bölgesinde askerlerle buluşan Başbakan Netanyahu burada açıklamalarda bulundu. Başbakan Netanyahu askerlere hitaben "Savaş ruhunuzdan gerçekten etkilendim." diyerek, komutanlarla görüştüğünü söyledi.

"HAMAS'A KARŞI KESİN ZEFER BİZİM SİYASETİMİZİN ÖZÜDÜR"

Netanyahu, "Birkaç gün önce komutanlarınıza söyledim. Üzerinde iki kelime olan bir şapka aldım: Kesin zafer. Bu bizim siyasetimizin özüdür. Hamas'a karşı kesin zafer." ifadelerini kullandı. İsrail'in güvenliği için "kesin zaferin hayati öneme sahip olduğunu" savunan Netanyahu, bu şekilde "yeni tarihi barış anlaşmaları yapılacağını" ileri sürdü.

"ÖLÜMCÜL BİR DARBE OLACAKTIR"

Netanyahu, "Kesin zafer İran, Hizbullah, Husiler ve elbette Hamas dahil şer eksenine karşı ölümcül bir darbe olacaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Likud Partisi'nin İsrail Meclisi'ndeki (Knesset) haftalık toplantısında da konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"GAZZE'DE SAVAŞ AYLAR SÜRECEK"

Netanyahu,"Amacımız Hamas'a karşı kesin bir zafer. Hamas lider kadrosunu öldüreceğiz, bu nedenle Gazze Şeridi'nin her bölgesinde aktif olmaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı. Hamas'ın lider kadrosu öldürülmeden saldırılarının nihayete ermemesi gerektiğini savunan başbakan Netanyahu, "Savaş o zamandan önce bitmemeli ancak yıllar değil, aylar sürecek." dedi.

"HAMAS'IN KABUL EDİLEMEYECEK TALEPLERİ VAR"

Gazze'de tutulan İsrailli esirlere değinen Netanyahu, onların eve dönmesi için çaba harcamaya devam edeceklerini ancak "Hamas'ın kabul edilemeyecek talepleri olduğunu" açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

TOPLANTIYA İSRAİLLİ ESİRLERİN AİLELERİ ALINMADI

Times of Israel gazetesinin haberinde, Gazze Şeridi'nde esir tutulanların yakınlarının Likud Partisi haftalık toplantısına alınmadığı belirtildi. Haberde, düzenli olarak aylardır Knesset'te esirlerin serbest bırakılması için lobi yürüten esir yakınlarının, haftalardır toplantıya girmek için çabaladıkları aktarıldı.

"LİKUD BUGÜNE KADAR BİZİMLE GÖRÜŞMEYEN TEK PARTİ"

İsrail merkezli Walla haber sitesine konuşan, kuzeni Gazze'de esir tutulan Gil Dickmann, "Likud bugüne kadar bizimle görüşmeyen tek parti." açıklamasında bulundu. Dickmann, "Bizimle görüşeceklerini umuyorduk ancak onlar bunu yapmamak için sebepler aramaya devam ediyorlar." dedi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 478 Filistinli öldürüldü, 66 bin 835 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 225'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 562 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 181 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.