Nepal'de Yaklaşan Yeni Yılı Karşılamak İçin Müzik Etkinliği Düzenlendi

Nepal'in Bhaktapur kentindeki Bhaktapur Durbar Meydanı'nda yaklaşan Nepal Yeni Yılı dolayısıyla düzenlenen müzik etkinliğinde performans sergileyen geleneksel kıyafetli kızlar, 9 Nisan 2023. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

BHAKTAPUR, 10 Nisan (Xinhua) -- Nepal'in tarihi kenti Bhaktapur'daki eski kraliyet sarayı kompleksi Bhaktapur Durbar Meydanı'nda yaklaşan Nepal Yeni Yılı dolayısıyla müzik etkinliği düzenlendi.

Yüksek tapınakların altında sergilenen geleneksel kıyafetler giymiş dans topluluğunun destansı müzik performansı, geçit töreni ve danslar ile özellikle tanrı kılığına girmiş erkeklerin ritüel dansları gülümseyerek şarkı söyleyen ve alkış tutan kalabalık tarafından ilgiyle izlendi.

Nepal'in Bhaktapur kentindeki Bhaktapur Durbar Meydanı'nda yaklaşan Nepal Yeni Yılı dolayısıyla düzenlenen müzik etkinliğinde performans sergileyen maskeli bir erkek, 9 Nisan 2023. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'in Bhaktapur kentindeki Bhaktapur Durbar Meydanı'nda yaklaşan Nepal Yeni Yılı dolayısıyla düzenlenen müzik etkinliğinde performans sergileyen sanatçılar, 9 Nisan 2023. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'in Bhaktapur kentindeki Bhaktapur Durbar Meydanı'nda yaklaşan Nepal Yeni Yılı dolayısıyla düzenlenen müzik etkinliğinde performans sergileyen geleneksel kıyafetli insanlar, 9 Nisan 2023. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'in Bhaktapur kentindeki Bhaktapur Durbar Meydanı'nda yaklaşan Nepal Yeni Yılı dolayısıyla düzenlenen müzik etkinliğinde performans sergileyen geleneksel kıyafetli sanatçılar, 9 Nisan 2023. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'in Bhaktapur kentindeki Bhaktapur Durbar Meydanı'nda yaklaşan Nepal Yeni Yılı dolayısıyla düzenlenen müzik etkinliğinde yer alan geleneksel kıyafetli kızlar, 9 Nisan 2023. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'in Bhaktapur kentindeki Bhaktapur Durbar Meydanı'nda yaklaşan Nepal Yeni Yılı dolayısıyla düzenlenen müzik etkinliğinde yer alan geleneksel kıyafetli kızlar, 9 Nisan 2023. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)