Güney Kore'den NATO'ya '2.0' ortaklık önerisi

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde gerçekleştirilen Savunma Sanayii Forumu kapsamında "Ortak Değerler, Daha Güçlü Bir Sanayi Altyapısı: Ortaklıkların ve İşbirliğinin Genişletilmesi" başlıklı panel düzenlendi.

ATO Congresium'da düzenlenen panelde, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze, Avustralya Savunma Sanayii Bakanı Pat Conroy ve Planet Labs PBC Başkanı ve Mali İşler Müdürü Ashley Johnson konuşmacı olarak yer aldı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, panel öncesi yaptığı açılış konuşmasında, gelişmiş teknolojik yeteneklerin NATO'nun uzun yıllara dayanan deneyimi ile birleştiğinde iki tarafın güvenlik kapasitesinin şimdikinden çok daha güçlü hale geleceğinin açık olacağını söyledi.

Belirsizliğin hakim olduğu dönemlerde, eylemlerin daha cesur olması ve işbirliğinin daha hızlı şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Lee, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda, Güney Kore, NATO ile birlikte daha güvenli bir dünyaya doğru ilerlemek için birkaç öneride bulunmak istemektedir. Öncelikle, ileri teknolojiye yönelik ortak araştırmalar cesurca genişletilmelidir. Birlikte araştırma ve geliştirme sürecine girmek, teknoloji standartlarını uyumlu hale getirmenin ve inovasyonun yönünü paylaşmanın en kesin yoludur. Güney Kore'nin katıldığı NATO'nun mühimmat ve uzay alanındaki işbirliği programları gibi daha fazla ortak araştırma programı planlanıp yürütülmesini umuyoruz."

Lee, NATO ile ilişkilerinin sadece silah sistemlerinin alım satımından ibaret olan mevcut savunma sanayisi işbirliğinin ötesine geçerek, silah sistemlerini birlikte araştırıp, birlikte üreterek ve birlikte kullanacakları bir "Kore-NATO Savunma Sanayi Ortaklığı 2.0"a yükseltilmesini önerdiklerini aktardı.

Demokrasi, özgürlük ve barışı korumanın tek bir ülkenin görevi olmadığını dile getiren Lee, hızla değişen güvenlik ortamında, kendilerini korumaya yönelik güçlü bir iradeye sahip ülkelerin daha sıkı bir dayanışma içinde olduklarında, dünyanın daha güvenli hale geleceğinin açık olacağını vurguladı.

Lee, "Güney Kore, en güvenilir ortak olacaktır. Dünya barışını ve refahını birlikte koruyan bir güvenlik işbirliği ortağı olarak, NATO ile daha güvenli bir dünya için kararlılıkla ilerleyeceğiz." dedi.

Panelist olarak da konuşan Lee, savunma kapasitesinin geliştirilmesi için atılacak çeşitli adımlar arasında savunma sanayisinin ve savunma şirketlerinin büyümesi ve gelişmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Lee, bunun için araştırma-geliştirme, üretim ve sonrasında kullanım süreçlerinin devam edebilmesi adına mutlaka bir talebe ihtiyaç olduğunu söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, ülkesinin, dünyada en küçük yüz ölçümüne sahip ülkelerden biri olmasına rağmen en yoğun askeri güçlerin bulunduğu ve en sert askeri gerilimlerin yaşandığı bölgelerden birinde yer aldığını hatırlattı.

Savunma harcamaları hedefi yüzde 3,5

Güney Kore'nin şimdiye kadar savunma harcamalarına gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 2,3'ünü ayırdığını aktaran Lee, bundan sonra bu oranı yaklaşık yüzde 3,5 seviyesine çıkarmayı planladıklarını ifade etti.

Lee, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da en kritik unsurun, hükümetlerin silah ve askeri teçhizat talebinin ne kadar artacağı olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Hükümetler arası işbirliğinin son derece önemli olacağının altını çizen Lee, her ülkenin standartlarının, üretim yöntemlerinin ve üretim uygulamalarının farklı olabileceğini, bu nedenle standartların uyumlaştırılmasının önemli bir çözüm yolu olacağını belirtti.

Lee, şirketler arasındaki işbirliğinin önemli olduğunu düşündüğünü, şirketlerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ittifaklar kurduğunu, ortak geliştirme ve ortak üretim faaliyetleri yürüttüklerini kaydederek "Bundan sonra devletler düzeyindeki işbirliğinin, şirketler arasındaki işbirliklerini destekleyen bir yapı oluşturmasının çok daha önemli olacağı kanaatindeyim." diye konuştu.

Letonya Dışişleri Bakanı Braze de tedarik döngülerinin tamamen değiştiğini vurgulayarak, sanayi sektörünün savaş alanıyla da bağlantılı olduğunu ifade etti.

Bunun sadece Ukrayna ile ilgili olmadığını, ülkesi dahil bölgeyi de etkilediğini belirten Braze, ordunun savunma sanayisine çeşitli alanlarda gerçek zamanlı operasyonel testler yapması için izin verdiğini aktardı.

Braze, gerçek savaş alanının Ukrayna'da olduğunu ancak şirketlerin yaklaşımının ülkelerin adaptasyonunu da etkilediğini ifade etti.

İnsansız hava araçları ve çeşitli insansız sistemlerin ülkesine sağlandığını kaydeden Braze, bunları diğerleriyle paylaşmaya da hazır olduklarını söyledi.

"Birlikte çalışmalıyız"

Avustralya Savunma Sanayii Bakanı Conroy ise Hint Pasifik bölgesindeki güç yarışının hızını artırdığına dikkati çekerek, "Bölgemizde 1945'ten beri yaşanan en büyük silahlanma yarışına şahit oluyoruz." dedi.

Conroy, Avustralya'nın da ülke tarihinde savaşın olmadığı bir dönemde savunma harcamalarına yapılan en yüksek artışın yapıldığını belirterek, bu yıl ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2.8'inin savunma sanayisine ayrıldığını vurguladı.

NATO ve Hint-Pasifik bölgesindeki ülkelerin sanayi tabanını büyütmesi gerektiğini ifade eden Conroy, "Sanayi tabanımızı büyütmezsek, aynı miktarda teçhizat için çok daha fazla para ödemek zorunda kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Conroy, bu kapsamda Avustralya'nın birçok NATO ülkesi için işbirliği geliştirmeye çalıştığını belirterek "Birlikte çalışmalıyız çünkü hepimiz kurallara dayalı düzene yönelik büyük zorluklarla karşı karşıyayız ve bu zorluklarla yüzleşip onlara karşı koymamız gerekiyor. Ayrıca, bugüne kadar büyük emek vererek inşa ettiğimiz şeyi korumamız gerekiyor." dedi.

"Sürdürülebilir olmayan gezegen hiçbir zaman güvenli olmaz"

Uydu görüntüleri ve veri analizi hizmeti sağlayan Planet Labs şirketi Başkanı Johnson ise en geniş dünya gözlem uydularını kullandıklarını belirterek, dünyada yaşanan değişiklikler hakkında daha detaylı bilgiler edinebildiklerini ifade etti.

Planet Labs'teki çalışmaları ile hızlı bilgi avantajı sağladıklarını anlatan Johnson, Ukrayna'daki ileri seviye kullanıcıların, askeri yığınakları ortaya çıkarmak ve stratejik erken uyarılar sağlamak için şirketin verilerini kullandığını söyledi.

Johnson, operasyonel planlama ve çatışma zayiat değerlendirmelerinde de verilerinin kullanıldığını aktararak, sağlanan verilerin Ukrayna'daki insani girişimi desteklemede de kullanıldığını kaydetti.

Gizli verilerin ise müttefikler arasında aktif kriz dönemlerinde ortak olarak görülebildiğini anlatan Johnson, güvenlik kabiliyetlerine erişim sağlanması noktasında da katkı sağladıklarına değindi.

Johnson, sürdürülebilir olmayan bir gezegenin hiçbir zaman güvenli olmadığını dile getirerek, yapay zekanın artan yükselişine, veri merkezleri için artan küresel talebe ve bunun da beklenmedik bir enerji tüketimine neden olduğuna dikkati çekti.

Kaynak rekabetinin her zaman siyasal güvensizlik ve istikrarsızlık nedeni olduğuna değinen Johnson, uzay teknolojisi ve yapay zekanın bir araya getirilmesinin önemine işaret etti.

"Savunma sanayisi olmadan savunma olmaz"

Panelin ardından, NATO Savunma Sanayi, İnovasyon ve Silahlanmadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tarja Jaakkola Savunma Sanayii Forumu'nun kapanış konuşmasını yaptı.

Geçen yıl Lahey'de alınan savunma harcamalarını artırma kararının meyvelerini vermeye başladığını belirten Jaakkola, "Mesaj net. Görevimiz belli. Bütçe hazır, şimdi harekete geçme zamanı." dedi.

Jaakkola, bugün duyurulan ittifakın savunma alanındaki yeni projelerine işaret ederek, bunları zirvenin somut çıktılarından sadece birkaçı olduğunu ifade etti.

NATO müttefikleri arasındaki işbirliğinin önemini vurgulayan Jaakkola, "Başarmamız gereken daha çok şey var. Ukrayna da dahil olmak üzere ortaklarımızla yakın çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Jaakkola, liderlerin NATO ile savunma sanayisi arasında işbirliğine ilişkin yeni bir strateji sunmasını beklediğini aktararak, bu stratejinin savunma ve savunma dışı sektörlerdeki büyük ve küçük şirketlerle daha fazla ve daha verimli işbirliği yapılmasını sağlayacağını kaydetti.

Bu diyaloglara gelecek yıl Kanada'da düzenlenecek Savunma Sanayii Forumu'nda da devam edeceklerini söyleyen Jaakkola, "Daha önce de altını birçok kez çizdiğimiz gibi savunma sanayisi olmadan savunma olmaz." şeklinde konuştu.