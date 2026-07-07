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Messi'nin penaltı kabusu devam ediyor

Messi'nin penaltı kabusu devam ediyor
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FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Mısır ile karşılaşan Arjantin'de takım kaptanı Lionel Messi, 21. dakikada penaltıdan yararlanamadı. 2026 Dünya Kupası'nda ikinci kez penaltı kaçıran Messi, Dünya Kupası'nda ise kullandığı toplam 8 penaltının 4'ünü ağlarla buluşturamadı.

  • Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin-Mısır maçının 21. dakikasında penaltı kaçırdı.
  • Messi, 2026 Dünya Kupası'nda ikinci penaltısını kaçırdı; grup aşamasında Avusturya'ya karşı da bir penaltı kaçırmıştı.
  • Messi, Dünya Kupası'nda kullandığı 8 penaltının 4'ünü kaçırdı.

FIFA 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turu heyecanı tüm hızıyla sürerken, turnuvanın en çok konuşulan anlarından biri yine Arjantinli süperstar Lionel Messi’den geldi. 

MESSI, PENALTIDA KALECİYİ GEÇEMEDİ

Çeyrek finale yükselme mücadelesinde Arjantin ile Mısır, Atlanta’da bulunan Mercedes-Benz Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Kritik karşılaşmanın 21. dakikasında Arjantin, öne geçmek adına büyük bir fırsat yakalayarak penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen kaptan Lionel Messi, kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi ve takımına beraberliği getirme şansını tepti.

2026'DA İKİNCİ, TOPLAMDA 4'NCÜ PENALTI KAÇTI

Dünyaca ünlü yıldızın penaltı noktasındaki şanssızlığı bu turnuvada ilk değil. Lionel Messi, grup aşamalarında Avusturya ile oynanan müsabakada da benzer şekilde bir penaltı vuruşundan yararlanamamıştı. Messi kaçırdığı bu penaltıyla birlikte 2026 Dünya Kupası'nda ikinci penaltısını kaçırdı. Arjantinli efsane ayrıca Dünya Kupası'nda kullandığı toplam 8 penaltının ise 4'ünü ağlarla buluşturamadı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Manyak hep aynı yere atıyor haliyle kalecide pat kurtarıyor.

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