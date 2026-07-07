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Ahmet Çakar'dan Icardi için olay iddia

Ahmet Çakar'dan Icardi için olay iddia
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Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Mauro Icardi'nin Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini iddia ederek, ezeli rakibe geçiş senaryosunu değerlendirdi. Çakar, bonservis bedeli ödenmeyeceğini belirterek yıllık 5-6 milyon Euro civarındaki bir maaşın Fenerbahçe için sorun olmayacağını vurguladı.

Galatasaray’daki geleceği belirsizliğini koruyan ve sözleşme süreci adeta bir yılan hikayesine dönen Mauro Icardi ile ilgili spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan çarpıcı bir iddia geldi. Çakar, Arjantinli yıldız golcünün Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini öne sürerek ezber bozacak değerlendirmelerde bulundu.

''İSMAİL KARTAL İLE...''

Mauro Icardi'nin Fenerbahçe forması giyme ihtimalini masaya yatıran Ahmet Çakar, "Eğer Icardi hırs yapıp Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yanına giderse, orada 1 ay boyunca sıkı bir idman programıyla eski kuvvetini kazanırsa takıma inanılmaz bir katkı sağlar" diyerek ezeli rakibe geçiş senaryosunun saha içi sonuçlarını yorumladı.

''MALİYETİ F.BAHÇE İÇİN FINDIK FISTIK PARASI''

Bu transferin finansal boyutuna da değinen ünlü yorumcu, bonservis bedeli ödenmeyeceğini hatırlatarak yıllık 5-6 milyon Euro civarındaki bir maaşın Fenerbahçe için sorun olmayacağını belirtti. Çakar, diğer yüksek transferlere atıfta bulunarak, "Cherif ve Kante gibi isimlere 30-40 milyon Euro'ların havada uçuştuğu bir futbol piyasasında, Icardi için bu rakamlar adeta fındık fıstık parası kalır" ifadelerini kullandı.

TARİHTEN ÖRNEKLER VERDİ

Türk futbol tarihinde ezeli rakipler arasında doğrudan geçiş yapan sembol isimleri hatırlatan Ahmet Çakar; Tanju Çolak, Feyyaz Uçar ve Selçuk Yula gibi yıldızların döneminde yarattığı etkiyi örnek gösterdi. Çakar, Icardi’nin de benzer bir adımla Türk futbol tarihine geçebileceğini ima etti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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