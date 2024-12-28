Narin Güran davasında karar öncesi son duruşma başladı

Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma üçüncü gününde devam ediyor. Tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor. Duruşmada ikinci günde de karar açıklanmazken, üçüncü günde karar verilmesi bekleniyor.

ANNE YÜKSEL GÜRAN KONUŞACAK

Üçüncü gündeki duruşmada tutuklu yargılanan sanıklardan Enes Güran'ın son avukatı Mustafa Demir savunmasını yapıyor. Demir'in ardından anne Yüksel Güran savunmasını yapacak.

KARAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mahkeme, karar için son sözleri aldıktan sonra 3-5 saat ya da belki 1 gün süreyle müzakereye çekilecek ve ardından kararını açıklayacak.

DURUŞMA BAŞLADI

Duruşmanın başında Diyarbakır Eski Baro Başkanı Nahit Eren, dün salondan çıkarılan avukatlara ilişkin konuştu.

Nahit Eren: Duruşmada yaşanan usulsüzlüklere sessiz kalmanız bizi üzdü. Sanıklar burada bağırıyor. Sanıklar tehdit içerikli konuşuyor. Bana bağırıldı, çağrıldı. Ama avukata yaptığınız tutumu asla kabul etmiyoruz. Bu anlamda bizim sizden ricamız, hiç kimsenin kimseye gözdağı verecek bir duruma gelmemesi. Dün bu salonda Kalaşnikoflardan bahsedildi, hiçbir şey demediniz.

Duruşmada yaşanan usulsüzlüklere sessiz kalmanız bizi üzdü. Sanıklar burada bağırıyor. Sanıklar tehdit içerikli konuşuyor. Bana bağırıldı, çağrıldı. Ama avukata yaptığınız tutumu asla kabul etmiyoruz. Bu anlamda bizim sizden ricamız, hiç kimsenin kimseye gözdağı verecek bir duruma gelmemesi. Dün bu salonda Kalaşnikoflardan bahsedildi, hiçbir şey demediniz. Mahkeme Başkanı: Ben burada PKK, IŞİD, FETÖ üyelerini yargıladım. Ben nerede müdahale edeceğimi gayet iyi bilirim. Dünkü hakim değilim ben. Enes'in Kalaşnikof muhabbetine bilerek müsaade ettim. Belki suç duyurusunda bulunacağım. Belki kararımı etkileyecek bir şey söyleyecek. Vardır bizim de bir bildiğimiz! Benim iyi niyetim suistimal edilmesin. İyi niyetim suistimal edilirse, milletvekillerini dahi çıkaracağım.

DURUŞMADA SOSYAL MEDYA TARTIŞMASI

Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir, mütalaaya karşı savunmasını gerçekleştiriyor.

Mustafa Demir: (Diyarbakır Eski Baro Başkanı Nahit Eren'e dönerek) Sayın Başkan, Narin dosyasında Nahit Eren bazı paylaşımlar yaptı. İlk olarak şunu söyleyeyim, bu paylaşımları kötü niyetle yaptığınızı düşünmüyorum.

(Diyarbakır Eski Baro Başkanı Nahit Eren'e dönerek) Sayın Başkan, Narin dosyasında Nahit Eren bazı paylaşımlar yaptı. İlk olarak şunu söyleyeyim, bu paylaşımları kötü niyetle yaptığınızı düşünmüyorum. Mahkeme Başkanı: Şunu bir söyleyebilir miyim? Bu duruşmada sosyal medyada konuşmayan tek biziz ya! Hepiniz konuştunuz. Ben çok kullanamıyorum ama siz karşılıklı konuştunuz, kadın programlarına katıldınız. Bu duruşmada bir biz konuşmadık.

Şunu bir söyleyebilir miyim? Bu duruşmada sosyal medyada konuşmayan tek biziz ya! Hepiniz konuştunuz. Ben çok kullanamıyorum ama siz karşılıklı konuştunuz, kadın programlarına katıldınız. Bu duruşmada bir biz konuşmadık. Mustafa Demir: Bir meslektaşımız 'Bazlar veri tutuyor' dedi. Bu acayip korkunç bir bilgi. Bilirkişi raporu bile böyle demiyor. Enes'in olay saatinde telefonu kapalı değil.

"BEN NARİN" DİYEREK MESAJ ATILMIŞ

Mustafa Demir: Yangının çıkması için tellerin birbirine çarpması şart değil. Daha önce elektrik tellerinden yangın çıktı, TEDAŞ tarafından kendilerine zararı ödendi. Her yerden her delil toplanmış, o terlik konusunda ise o terliği birisi zaten bulacaktı. 'Sen nasıl bulursun?' ne demek? Birisi zaten o terliği bulacaktı. Birebir benzeyen bir terlik... Sen zaten aileyi ikinci gün şüpheli gördün. Basına patates hat meselesini size kim söyledi dedim, 'Jandarma dedi' dediler. Vatandaşlardan birisi Arif Bey'e mesaj atmış, 'Ben Narin' yazmış. Ne acımasız insanlar var... Zalim bir toplumdayız.

Yangının çıkması için tellerin birbirine çarpması şart değil. Daha önce elektrik tellerinden yangın çıktı, TEDAŞ tarafından kendilerine zararı ödendi. Her yerden her delil toplanmış, o terlik konusunda ise o terliği birisi zaten bulacaktı. 'Sen nasıl bulursun?' ne demek? Birisi zaten o terliği bulacaktı. Birebir benzeyen bir terlik... Sen zaten aileyi ikinci gün şüpheli gördün. Basına patates hat meselesini size kim söyledi dedim, 'Jandarma dedi' dediler. Vatandaşlardan birisi Arif Bey'e mesaj atmış, 'Ben Narin' yazmış. Ne acımasız insanlar var... Zalim bir toplumdayız. Mustafa Demir: Bu dosyada Twitter yargılamalarını gördük. Mesela kendi aralarında anlaşıyorlar. 'Güranlardan biri geldi' diyorlar, sonra 'Güranlar bizi silahla tehdit etti' diyorlar. O kişi kim, tespit edilsin. Herkes kendinde her hakkı nasıl görüyor ya? Prof. Dr. Ersan Şen, masumiyet karinesinden bahsetti, linç edildi.

Bu dosyada Twitter yargılamalarını gördük. Mesela kendi aralarında anlaşıyorlar. 'Güranlardan biri geldi' diyorlar, sonra 'Güranlar bizi silahla tehdit etti' diyorlar. O kişi kim, tespit edilsin. Herkes kendinde her hakkı nasıl görüyor ya? Prof. Dr. Ersan Şen, masumiyet karinesinden bahsetti, linç edildi. Mahkeme Başkanı: 6 yıldır Diyarbakır'dayım, binlerce karar verdim. Müebbet verdiğim dosyada bile bana 'Adalet yok' diyenler oldu. Biz toplum olarak eleştiririz ama asla eleştirilmeye gelemeyiz.

6 yıldır Diyarbakır'dayım, binlerce karar verdim. Müebbet verdiğim dosyada bile bana 'Adalet yok' diyenler oldu. Biz toplum olarak eleştiririz ama asla eleştirilmeye gelemeyiz. Mustafa Demir: Ayın 8'inde Nevzat, Tavşantepe'ye gidiyor. Buna şahitler var. Evde yemek yiyorlar, içli köfte yemişler. Neden içli köfte diye belirtiyoruz? Çünkü çocuk hatırlıyor.

Nevzat Bahtiyar'ın yakalandıktan sonra Diyarbakır İl Jandarma'daki sorgusu mahkeme salonunda izlettiriliyor.

"İFADE, NEVZAT BAHTİYAR'IN İFADESİ OLMAKTAN ÇIKMIŞ"