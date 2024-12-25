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Yarın karar çıkabilir! Narin cinayetinde gözler çoban ve çocuk işçinin söyleyeceklerinde

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Diyarbakır'da tüm Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetinde ikinci duruşma yarın görülecek. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar hakkında kararın yarın çıkması bekleniyor. Ayrıca, davanın seyrinde kritik öneme sahip çoban A.A. ile çocuk işçi R.A. tanık sıfatıyla dinlenecek.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda, üzeri taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayeti davasının ikinci duruşması yarın görülecek.

Yarın karar çıkabilir! Narin cinayetinde gözler çoban ve çocuk işçinin vereceği ifadede

4 SANIK "AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET" İLE YARGILANIYOR

Cinayete ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay esnasında aynı evde olduklarının tespit edildiği belirtilerek "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Yarın karar çıkabilir! Narin cinayetinde gözler çoban ve çocuk işçinin vereceği ifadede

AMCA ERHAN GÜRAN, ÇOBAN VE ÇOCUK İŞÇİ DİNLENECEK

İkinci duruşma için alınan ek kararda, sanık avukatlarının celse arasındaki talepleri doğrultusunda 1'i tutuklu 3 kişinin "tanık" sıfatıyla dinlenilmesine karar verildi. Mahkeme tarafından verilen kararda, amca Erhan Güran ve çoban A.A.'nın (33) duruşmaya zorla getirilmesi, amca Salim Güran'ın işçisi tutuklu şüpheli 15 yaşındaki suça sürüklenen çocuk R.A.'nın ise cezaevinden celbi için karar verildi. Mahkeme dosyasına giren görüntülerde, amca Erhan Güran ile evinde yapılan toplantıda sorular sorup, daha sonra gönderdikleri çoban A.A.'nın görüntüleri ortaya çıkmıştı. Amca Salim Güran'ın işçisi R.A. ise ilk duruşmada 'Tanıklık yapmak istemiyorum' deyince, salondan çıkarılmıştı.

DURUŞMADAN KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasından 1 gün önce Erhan Güran'ın evinin önünde yapılan toplantıdaki Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntü de Ulusal Kriminal Büro tarafından incelenerek, hazırlanan bilirkişi raporu da mahkemeye gönderildi. Karar çıkması beklenen duruşma öncesi mahkeme salonu ve adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınacak.

Yarın karar çıkabilir! Narin cinayetinde gözler çoban ve çocuk işçinin vereceği ifadede

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti.

İlk duruşmanın ardından Cumhuriyet savcısı hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu.

Yarın karar çıkabilir! Narin cinayetinde gözler çoban ve çocuk işçinin söyleyeceklerinde
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Yıllar önce bir kitap okumuştum; "Kadının Adı Yok" diye. Şimdi düşünüyorum da; orada insan yok...

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