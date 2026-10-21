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Galatasaray'ın Lille maçı ilk 11'i belli oldu

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Galatasaray'ın Lille maçı ilk 11'i belli oldu
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda Fransa ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda Fransa ekibi Lille ile karşılaşacak.

MAÇ SAAT 19.45'TE

Villeneuve d'Ascq'ta bulunan Pierre Mauroy Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek.

İLK 11'LER

Lille:  Berke Özer, Goffi, Ngoy, Alexsandro, Verdonk, Mukau, Bentaleb, Andre, Bakwa, Diaoune, Haraldsson.

Galatasaray:  Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Batrakov, Yunus, Barış, Osimhen.

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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıFethi Tilki:

başarılar lille

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Haber Yorumlarıreha5959:

Barış yanlış yerde oynatılıyor

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Haber YorumlarıCengiz Kesici:

İŞTE BEKLEDİĞİM 11 BUYDU . LİLLE Yİ YENERSE BU KADRO YENER DAHASI HİÇBİR ŞEY YAPAMAZ.

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Haber YorumlarıERDİNÇ YAŞAR:

girud 2 gol atar

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Haber YorumlarıUğur Demir:

ulan Okan sen saneyi bitirdin ya

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