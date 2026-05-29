Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından UBS, 2026 yılı sonuna ilişkin altın fiyatı tahminini aşağı yönlü güncelledi. Banka, yüksek faiz oranları ve güçlü doların altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirtirken, uzun vadede yükseliş beklentisini koruduğunu açıkladı.

ONS ALTIN TAHMİNİ 5 BİN 500 DOLARA ÇEKİLDİ

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, ons altın için 2026 yıl sonu fiyat tahminini 5 bin 900 dolardan 5 bin 500 dolara düşürdü. UBS analistleri Dominic Schnider ve Wayne Gordon, ABD tahvil getirilerinin yüksek seviyelerde seyretmesi ve doların güçlü görünümünün yatırımcıların altına olan ilgisini azalttığını ifade etti.

“FIRSAT MALİYETİ” ETKİSİ

Analistlere göre piyasalar yeniden “fırsat maliyeti” kavramına odaklanmaya başladı. Faiz getirisi olmayan altın, yüksek reel faiz ortamında yatırımcılar açısından daha az cazip hale gelirken, bu durum ETF ve vadeli işlem piyasalarındaki altın talebinde yavaşlamaya neden oldu.

UZUN VADEDE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

UBS, kısa vadeli baskılara rağmen altındaki uzun vadeli yükseliş trendinin sona erdiğini düşünmüyor. Banka, altının mevcut seviyelerine kıyasla yılı yaklaşık 1.000 dolar daha yüksek tamamlayabileceğini öngörürken, 2027 yılında daha nötr bir para politikası ortamının oluşması halinde yatırımcıların yeniden altına yönelebileceğini belirtti.

JEOPOLİTİK RİSKLER DESTEKLİYOR

UBS Emtia Analisti Giovanni Staunovo da İran kaynaklı jeopolitik risklerin emtia piyasalarında yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ettiğini söyledi. Staunovo, İran’daki gerilim ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin risklerin petrol fiyatları ve emtia piyasalarında oynaklığı artırdığını ifade etti.

MERKEZ BANKALARI VE ASYA TALEBİ ÖNE ÇIKIYOR

UBS raporunda, merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi, Asya’da mücevher talebinin güçlü seyretmesi ve yatırımcıların dolar dışındaki alternatif varlıklara yönelmesinin altın fiyatlarını destekleyen temel unsurlar arasında yer aldığı vurgulandı. Analistler, küresel belirsizliklerin devam etmesi halinde altının yatırım portföylerinde önemli bir güvenli liman olmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Haberler.com