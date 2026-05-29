Otoyol gişelerine çarpan otomobildeki karı-kocayı ölüm ayırdı; kaza anı kamerada

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 1915 Çanakkale Otoyolu'nun gişelerindeki beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Şenol (63) yaralandı, yanındaki eşi Sevim Şenol (62) ise hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında 1915 Çanakkale Otoyolu Malkara gişelerinde meydana geldi. Mustafa Şenol'un kontrolünü kaybettiği 17 AD 771 plakalı otomobil, gişelerin beton bariyerine çarpıp, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki eşi Sevim Şenol, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır Sevim Şenol, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Mustafa Şenol'un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı