Murat Evgin, Bulgaristan'da Müzik Festivali'nde Hayranlarıyla Buluştu

DZHANAN MEHMED ISMAİL/IHVAN RADOYKOV – Başkent Sofya'da genç müzisyenlere sahne açan "So Alive" Müzik Festivali'ne gelen pop şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen Murat Evgin, " Bulgaristan'da bir nesil benim dizi müziklerimle ve şarkılarımla büyüdü." dedi.

Bulgaristan'ı üçüncü kez ziyaret ettiğini ve her gelişinde buradaki hayran sayısının gittikçe arttığını belirten Evgin, duygularını AA muhabiriyle paylaştı.

Özellikle "Arka Sokaklar" dizisine yaptığı film müzikleri ile bir çok ülkede bilinen Evgin, Bulgaristan'da da bu dizinin ve müziğinin çok sevildiğini görmekten memnuniyet duyduğunu paylaştı.

Evgin, daha önce 2022 yılında Sofya'nın Merkez Orduevi'nde sahne aldığını belirterek şöyle konuştu:

"Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yeniçeri kostümüyle orada bir kıyafet balosunu kazanmışlığı var. Atatürk, hayatı boyunca da unutamadığı aşkı Dimitrina'yla orada dans ediyor o salonda. Hatta sahneye çıktığım o akşam bizi Dimitrina Hanım'ın torunu da izlemişti. Yani böyle birçok şeyi bir anda yaşamıştık o gece. Çok güzeldi, hiç unutamadığım bir gece."

"Arka Sokaklar ile özdeşleştim"

Türkiye'de 20 senedir Arka Sokaklar'ın ve başka dizilerin müziklerini yaptığını ve Arka Sokaklar dizisi ile özdeşleştiğini anlatan Evgin, Bulgaristan'da bir televizyon kanalının bu diziyi gösterdiğini anımsattı.

Oyuncuların, dizinin Bulgaristan'da da yayınlandığını öğrenince çok şaşırıp sevindiklerini anlatan Evgin, "Çok başarılı bir dublaj var burada onu bazen izliyorum. Alttan Türkçe aktörlerin sesi de geliyor ama üstte bir anlatıcı Bulgarca söylüyor cümleleri."

Yeni medyada hayranları ile sürekli bir iletişim içinde olduğunu belirten Evgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Bulgaristan'dan da hayranlarımdan yorumlar geliyor. Onlara elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Şarkımın anlamını soruyorlar ya da Arka Sokaklar'da çalan şarkıların anlamını soruyorlar. İşte en çok hangi müzikleri beğendiklerini söylüyorlar. Benim için de bir şaşkınlıktı tabii burada da müziklerimin tanındığını öğrenmek. Çok seviyorum buranın düzenini, sakinliğini, insanlarını, insanların kibarlığını, güler yüzlülüğünü çok seviyorum."

Bulgar müzisyenlere ilham kaynağı

Türk dizilerinin yayınladığı İspanya, İtalya, Polonya ve Latin Amerika'da birçok ülkede Türk müziğinin de etki yaptığını, bu müziğin bazı genç Bulgar müzisyenlere de ilham kaynağı olduğunu öğrenmekten memnuniyet duyduğunu belirten Evgin, " Bulgaristan'da bir nesil benim dizi müziklerimle ve şarkılarımla büyüdü." dedi.

Bulgaristan'da yaklaşık 10 senedir Arka Sokaklar dizisini izleyip müziğine de hayran olan "Ethno Forte' adlı bir müzik grubunun genç lideri olan 21 yaşındaki Mişo Todorov ile şahsen tanıştığını anlatan Evgin, bu grubun dizinin bir parçasının başarılı bir yorumunu yaptığını aktardı.

Grubunda trompet çalan Todorov, çocukluğunun Arka Sokaklar dizisi ve müzikleriyle geçtiğini belirterek Evgin ile müziğinin kendi yorumunun kısa bir sunumunu yaptı.

Türk ve Bulgar halkının ortak müzik zevkleri

Türk ve Bulgar halklarının çok uzun yıllar süren birlikte yaşayışına ve ortak yönlerine de değinen Murat Evgin, şöyle konuştu:

"Trakya bölgemizle Bulgaristan'ın müziği çok benziyor. İşte klarnetin çalınışı, belli ritimler, belli melodiler. Ben bunları elimden geldiği kadar müziklerimde kullanmaya çalışıyorum. Çünkü bu mesela İngiltere'de, Avrupa'da ve Amerika'daki insanların da çok ilgisini çekiyor. Bizde onlarda olmayan bir şey var, o melodiler, o ritimler. Dolayısıyla bunlar 'world music' kategorisinde çok ilgi görüyor. Müzik de insanları birleştiren bir şey."

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış dünyada barış" ilkesini anımsatan Evgin, şu ifadelerine yer verdi:

"Bence barışta müziğin de çok güçlü bir rolü var. Sanatçılar ve müzik farklılıkları ortadan kaldırıyor. Aynı şarkıdan birçok farklı sosyoekonomik, kültürel veya etnik olarak farklı olan insanlar aynı duyguda birleşiyor. Onun için müziğin birleştirici gücünü iki ülke arasında da kullanmalıyız."

25 yıl müzikle iç içe

Müzikte 25 yılı geride bıraktığına işaret eden Murat Evgin, bu dönemi betimleyen bir belgesel hazırladığını aktararak sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocukluğumdan itibaren bugüne bir belgeselle bunu anlatmak istiyorum müzikseverlere. Bu belgeselin içinde Bulgaristan da olacak. Çünkü Bulgaristan da benim en çok sevildiğim, müziklerimin en çok sevildiği ülkelerden biri. Benim kariyerimde çok önemli bir yeri var."