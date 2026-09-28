Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama! Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Siyasal veya Askeri Casusluk' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında kullanılan Entegre Mali İstihbarat Sistemi’ne yönelik yetkisiz işlemler ile sistem kayıtlarının güvenliğine ilişkin incelemeler yapıldı.

"FETÖ'NÜN MAHREM YAPILANMASINDA SORUMLU DÜZEYDE FAALİYET"

İncelemelerde 2012-2018 yılları arasında MASAK’ın dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı. İncelemelerde, EMİS yazılımının 2012 yılından itibaren AGMLAB A.Ş. tarafından geliştirildiği, bu şirket ile MRD A.Ş. ve 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan Barış Ata A.Ş. arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri bulunduğu belirlendi.

Şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ/PDY’nin askeri, bilişim, savunma sanayii ve Jandarma mahrem yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiklerine ilişkin tespitler yapıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A İLİŞKİN SORGULAMA YAPMIŞLAR

Bu kişilerin önemli bir bölümünün, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde veya sonrasında yurt dışına çıktıkları belirlendi. EMİS üzerinde yapılan teknik incelemelerde, Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi’ne (PEP) ilişkin sistemin devre dışı bırakılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiği tespit edildi. Bazı sistem kayıtları ve veri alanlarında ise sonradan müdahale edilmiş olabileceğine ilişkin bulgular bulundu. Ayrıca yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log kayıtlarının tutulmadığı belirlendi.

4 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

22 şüphelinin bulunduğu soruşturma kapsamında, bugün İstanbul merkezli olarak Ankara’da da 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında olay tarihinde MASAK Daire Başkan yardımcısı olarak görev yapan İnönü Akgün Alp'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

16 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İnönü Akgün Alp, Eda Aydoğan, Güner Eke, Zehra yılmaz tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri talep edildi.

ESKİ MASAK BAŞKAN YARDIMCISI TUTUKLANDI

Eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp ve Eda Aydoğan ile Güner Eke sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

ESKİ MASAK BAŞKANLARI İFADE VERDİ

Öte yandan, 2009-2014 yılları arasında MASAK Başkanı olarak görev yapan Mürsel Ali Kaptan, 2014-2016 yılları arasında MASAK Başkanlığı görevi yapan İbrahim Hakkı Polat ve 2016-2019 yılları arasında MASAK Başkanlığı yapan Osman Dereli’nin de ifadeleri alındı.

İNÖNÜ AKGÜN ALP KİMDİR?

1999 yılında mesleki hayatına MASAK’ta başlayan ALP, 20 yıl boyunca bu kurumda farklı görevlerde yer aldı.

Finansal kurumlara yıllık olarak verilen AML uyum karnesini hazırladı ve finansal kurumların şüpheli işlem bildirimlerinin sayısal ve kalite ölçümünü geliştirdiği skorlama sistematiği ile yaparak eksiklikleri finansal kurumlara raporladı.

Bir AB projesinde AML takım lideri olarak rol oynadı. Mesleki kariyeri boyunca çok sayıda uluslararası toplantıya katıldı.

MASAK’ta 2014 ve 2015 yıllarında sürdürdüğü Daire Başkanlığı döneminde MASAK bilgi güvenlik altyapısının oluşturulması ve ISO 27001 sertifikasının alınması, e-Tebligat sisteminin oluşturulması, Entegre Mali İstihbarat Sistemi (EMİS) ve yükümlülerle elektronik iletişimi sağlayan EMİS.ONLINE sisteminin geliştirilmesi, finansal kuruluşlara AML Uyum Karnelerinin yıllık bazda verilmesi süreçlerini yönetti.

2015-2020 yılları arasında MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı ve Analiz, Özel Yaptırımlar ve BT Dairelerini yönetti. Bu süreçte aklama ve terörün finansmanına ilişkin analiz süreçlerinin otomasyonu, finansal kurumların AML senaryolarının harmonizasyonu projelerini yürüttü, finansal kurumlardan standart bilgi akışının altyapısının oluşturulmasını ve Sektörel ŞİB Rehberlerinin hazırlanmasını sağladı. 2021 yılında kendi talebiyle memuriyetten ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı