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Dünya Kupası'nın kahramanıydı! Fenerbahçe'nin yıldızı başını yaktı

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Dünya Kupası'nın kahramanıydı! Fenerbahçe'nin yıldızı başını yaktı
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2026 Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları formasıyla dikkat çeken Vozinha'nın Colo Colo'daki geleceği tartışma konusu olurken, Fenerbahçeli Dorgeles Nene'nin attığı gol deneyimli kalecinin ağır şekilde eleştirilmesine neden oldu.

  • Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Mali, Yeşil Burun Adaları'nı 3-1 mağlup etti.
  • Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha, kalesini terk edip ceza sahası dışına çıktığı pozisyonda topu rakibine kaptırdı ve Fenerbahçeli Dorgeles Nene boş kaleye gol attı.
  • Vozinha'nın hatası İspanyol basınından AS ve Şili basınından Dalealbo ile Biobiochile'de eleştiri konusu oldu.

2026 Dünya Kupası’nda Yeşil Burun Adaları formasıyla sergilediği performansın ardından büyük bir üne kavuşan ve Şili ekibi Colo Colo'ya transfer olan 40 yaşındaki tecrübeli kaleci Vozinha, milli maçta yaptığı devasa hatayla zor durumda kaldı.

NENE FIRSATI KAÇIRMADI, BOŞ KALEYE GOLÜNÜ ATTI

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Mali’nin Yeşil Burun Adaları’nı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmaya tecrübeli kalecinin hatası damga vurdu. Maç esnasında kalesini terk edip ceza sahasının dışına çıkan Vozinha, uzaklaştırmak istediği topu rakibine kaptırdı. Pozisyonu yakından takip eden Fenerbahçeli kanat oyuncusu Dorgeles Nene, meşin yuvarlağı boş ağlara göndererek skoru 3-1'e getirdi ve rakibini cezalandırdı.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Vozinha’nın yaptığı bu büyük hata İspanya ve Şili basınında kısa sürede gündeme oturdu. İspanyol basınından AS, Vozinha için "Vozinha’nın bu maçta yaptıkları viral olacak! İnanılmaz." yorumunu yaptı. Şili basınından Dalealbo, "Vozinha, Mali karşısında korkunç bir gece geçirdi." manşetini okurlarına sunarken, Biobiochile ise Vozinhan'nın hatasını mağlubiyetin en kırılma anı olarak yorumladı.

MEŞHUR OLMAKTAN DOLAYI MUTSUZ

Takipçi sayısı 26 milyonu geçen Vozinha, meşhur olmaktan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Deneyimli kaleci, "Dürüst olmak gerekirse bana bugün sahip olduğum hayatla daha önceki hayatım arasında bir seçim yapma şansı verilseydi, daha önceki hayatımı seçerdim." ifadelerini kullandı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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