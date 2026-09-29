Merih Demiral: Utanç duyuyoruz, sorumluluk biz futbolcularda

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Milli futbolcu Merih Demiral, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

''UTANÇ DUYUYORUZ''

Kötü bir performans sergilediklerini altını çizen Merih, tüm ülkeden özür dileyerek "Tüm ülkemizden özür dileriz. Bize yakışmadı. Utanç duyuyoruz bu mücadeleden. Başka söylenecek bir şey yok!" dedi.

"SORUMLULUK BİZ FUTBOLCULARDA"

Sorumluluğun futbolcularda olduğunu belirten Merih Demiral, "İki maç var şimdi, o maçları en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Halkımızdan özür dileriz. Sorumluluk biz futbolcularda!" ifadelerini kullandı.