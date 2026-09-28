Haberler

Akyazı'da 295 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheli, "limon tuzu" savunması yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Akyazı'da 295 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheli, 'limon tuzu' savunması yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akyazı'da jandarmanın çalışmasıyla şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 295 gram metamfetamin ile kenevir tohumu ele geçirildi. Cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarılan şüpheli, "Evden limon tuzu alıyorlar, metamfetamin diyorlar" ifadelerini kullandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evinden 295 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheli, cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarıldığı sırada, "Evden limon tuzu alıyorlar, metamfetamin diyorlar" sözleriyle dikkat çekti.

Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürüttükleri istihbarı çalışmalar neticesinde 39 yaşındaki G.A.'nın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Bunun üzerine şüphelinin ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 295 gram metamfetamin ile kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan G.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından Akyazı Adliyesi'ne sevk edildi.

"Evden limon tuzu alıyorlar, metamfetamin diyorlar"

G.A., cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarıldığı sırada hakkındaki suçlamaya ilişkin yöneltilen soruya, "Ne olacak, limon tuzunu ayırt edemeyen teşkilat" yanıtını verdi. "Pişman mısınız?" sorusuna ise "Niye pişman olayım ki? Evden limon tuzu alıyorlar, metamfetamin diyorlar" ifadeleriyle karşılık verdi.

Daha sonra jandarma aracına bindirilen şüpheli cezaevine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Salah'ı adeta boğuyorlar! İşte krizin perde arkası

Salah'ı adeta boğuyorlar! İşte krizin perde arkası
Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a olay gönderme! Üç fotoğrafla yanıt verdiler

Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a olay gönderme!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Angelina Jolie malikanesini sattı! Los Angeles defterini kapatıyor

Hollywood yıldızı malikanesini sattı! Fiyatı dudak uçuklattı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı tarih yazdı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı

Fener'in eski yıldızı tarih yazdı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama

Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama
Prenses Kalina'nın değişimi ağızları açık bıraktı

Prensesin son hali ağızları açık bıraktı
Fon krizinin ardından altın uyarısı! TMD Başkanı Yılmaz: Ons yıl sonuna kadar 4.500-5.000 doları görebilir

Altın fonu olanlar dikkat! Ons için 5 bin dolar sinyali
Melania Trump’la sohbet uzayınca eşinden dikkat çeken hamle

Dünya bu görüntüyü konuşuyor!
Arsenal'den Pendikspor'a! Bu transfer çok konuşulur

Arsenal'den Pendikspor'a! Bu transfer çok konuşulur