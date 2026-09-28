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Eski Fenerbahçeli Enner Valencia futbol tarihinde 6 yıldır yapılamayanı başardı

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Eski Fenerbahçeli Enner Valencia futbol tarihinde 6 yıldır yapılamayanı başardı
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Enner Valencia, Boca Juniors formasıyla Arjantin Kupası çeyrek finalinde Racing Club karşısında oynadığı maçta 3 kafa golü atarak hat-trick yaptı ve takımını yarı finale taşıdı. Ekvadorlu futbolcu, 6 yıl aradan sonra tüm gollerini kafa ile atarak hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Enner Valencia, Boca Juniors formasıyla Arjantin Kupası çeyrek finalinde Racing Club karşısında tarihe geçti.

3 GOL ATARAK YILDIZLAŞTI

Boca Juniors, maçın 56. dakikasında 2-0 gerideyken oyuna giren Valencia, adeta maçı tek başına çevirdi. Ekvadorlu forvet, 72, 80 ve 90+5. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı ve takımını yarı finale taşıdı.

6 YIL SONRA BİR İLK

Valencia’nın performansı sadece hat-trick yapmakla kalmadı. Golcü oyuncu, attığı 3 golün tamamını da kafa vuruşuyla kaydetti. Bu durum, futbol tarihinde 6 yıl aradan sonra ilk kez yaşandı. Kafa golleriyle hat-trick yapan son isim 2020’de Marouane Fellaini olmuştu. Belçikalı orta saha, Shandong Luneng formasıyla Dalian Pro maçında sadece 7 dakikada üç kafa golü atarak tarihe geçmişti.

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