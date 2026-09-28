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Poku'nun satın alma opsiyon şartı ortaya çıktı

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Poku'nun satın alma opsiyon şartı ortaya çıktı
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Beşiktaş'ın Bayer Leverkusen'den kiraladığı Ernest Poku'nun satın alma opsiyon şartı ortaya çıktı. Poku, Süper Lig'de 17 maçta daha ilk 11'de sahaya çıkarsa Beşiktaş oyuncuyu 20 milyon Euro karşılığında satın alacak.

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Alman ekibi Bayer Leverkusen'den 3 milyon Euro kiralama bedeliyle kadrosuna kattığı Ernest Poku'nun sözleşmesindeki opsiyon detayları ortaya çıktı.

SÖZLEŞMEDE 20 MİLYON EURO'LUK MADDE

22 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusunun sözleşmesinde yer alan şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonunun detayları ortaya çıktı. Poku, Süper Lig maçlarının yarısından bir fazlasında (toplam 18 maç) ilk 11'de sahaya çıkarsa zorunlu satın alma maddesi devreye girecek. Opsiyonun aktifleşmesi durumunda Beşiktaş, Bayer Leverkusen'e 20 milyon Euro daha ödeme yapmak zorunda kalacak.

POKU'NUN ŞU ANKİ DURUMU

Süper Lig'de şu ana kadar Çorum FK, Erzurumspor ve Amedspor karşılaşmalarında süre alan genç oyuncu, Fenerbahçe derbisinde kadroda yer almasına rağmen forma giyemedi. Bu maçlar arasında yalnızca Amedspor karşısında ilk 11'de başlayan Poku'nun opsiyonunun devreye girmesi için 17 maçta daha ilk 11'de başlama şartını karşılaması gerekiyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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