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Bu nasıl bir rezilliktir böyle? UEFA göz göre göre İsrail'i kayırdı

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Bu nasıl bir rezilliktir böyle? UEFA göz göre göre İsrail'i kayırdı
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İrlanda'nın İsrail'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Adam Idah'ın ırkçı tezahüratlara maruz kaldığı belirtildi. İsrailli taraftarların, Idah topu her aldığında maymun sesleri çıkardığı iddia edilirken, UEFA'nın maç sırasında gerekli prosedürün işletilmediği gerekçesiyle olay hakkında soruşturma açmayacağı bildirildi.

İrlanda'nın İsrail karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından karşılaşmada yaşandığı belirtilen bir olay gündeme geldi. İrlandalı futbolcu Adam Idah'ın, tribünlerden ırkçı tezahüratlara maruz kaldığı belirtildi. İddiaya göre İsrailli taraftarların bulunduğu bölümden, Idah'ın topla buluştuğu anlarda maymun sesleri yükseldi.

UEFA SORUŞTURMA AÇMAYACAK

Olayın ardından gözler UEFA'ya çevrilirken, İrlanda tarafına soruşturma açılmayacağının bildirildiği aktarıldı. UEFA'nın kararına gerekçe olarak ise karşılaşma sırasında bu tür olaylarda uygulanması gereken prosedürün işletilmemesini gösterdiği belirtildi. Böylece Adam Idah'ın maruz kaldığı öne sürülen ırkçı tezahüratlarla ilgili UEFA nezdinde soruşturma başlatılmayacağı ifade edildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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