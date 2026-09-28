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Osmaniye'de okul bahçesinde silahlı saldırı! Öğretmen öldürüldü

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Osmaniye'de okul bahçesinde silahlı saldırı! Öğretmen öldürüldü
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Osmaniye'nin merkeze bağlı Çardak köyünde bulunan Farabi Anadolu Lisesi'nin bahçesinde Edebiyat Öğretmeni Mehmet Bilgili, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen yeğeni A.B.'nin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan öğretmen hastanede hayatını kaybetti.

  • Osmaniye'nin Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi bahçesinde edebiyat öğretmeni Mehmet Bilgili, ruhsatsız tabancayla düzenlenen silahlı saldırıda hastanede hayatını kaybetti.
  • Saldırının şüphelisi A.B., olayda kullandığı tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.
  • Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, olayın öğrenciye veya eğitime yönelik değil, dayı-yeğen ilişkisi bağlamında yeğenin dayısını hedef almasından kaynaklandığını açıkladı.

Osmaniye’nin Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi’nin bahçesinde öğretmen Mehmet Bilgili, aralarında daha önce husumet bulunduğu belirtilen A.B.’nin silahlı saldırısına uğradı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ruhsatsız tabancayla gerçekleştirilen saldırı sonucu kanlar içinde yere yığılan edebiyat öğretmeni, ihbar üzerine olay yerine hızla intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan eğitimcinin hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

VALİ SERDENGEÇTİ: ŞÜPHELİ SİLAHIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Okul bahçesinde yaşanan dehşetin ardından Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti resmi bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi. Güvenlik güçlerinin olayın hemen ardından geniş çaplı bir çalışma başlattığını belirten Serdengeçti, şüpheli A.B.'nin olayda kullandığı düşünülen tabancayla birlikte çok kısa bir süre içinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

"YEĞEN, ÖĞRETMEN DAYISINI HEDEF ALDI"

Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için adli tahkikatın titizlikle sürdürüldüğünün altını çizen Vali Serdengeçti,  "Burada öğrenciye ve eğitime dönük bir saldırı değil, dayı-yeğen ilişkisi bağlamında yeğenin dayıyı hedef almasından kaynaklı bir olay var. Okulumuzun bahçesinde hedef alıyor. Bunu ifade etmek istiyorum. Yaralı öğretmenimize Allah'tan acil şifalar diliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 103 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıkagan soylu:

Şaşırdık mı ? Tabi ki hayır. Ortadoğu da sıradan bir gün.

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Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

ülke artık zıvanadan çıkmış Allah sonumuzu hayr eylesin

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