Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir tüpçü dükkanında çalışan Köksal U., saat 18.00 sıralarında bir restoranda garsonluk yapan Menderes Aşgın'ın Terzialiler Mahallesi'ndeki oturduğu apartmanın ikinci katında bulunan evine geldi.

BABA İLE OĞLUNU ÖLDÜRDÜ, KADINI AĞIR YARALADI

İkili arasında burada tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken Köksal U., mutfaktan aldığı bıçakla Menderes Aşgın ve oğlu Kıvanç Aşgın'a saldırdı. Köksal U. baba ile oğlunu öldürürken, Aşgın'ın 3 yıl önce boşandığı ancak aynı evi paylaştığı eşi Nesrin A.'yı ise aynı bıçakla ağır yaralandı. Köksal U., olayın ardından geldiği motosikletine binerek kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Gürültüleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Nesrin A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Nesrin A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

GÖNÜL İLİŞKİSİ İDDİASI

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine geldiği motosikletle kaçan şüpheli Köksal U.'yu yakalayıp, gözaltına aldı. Nesrin A. ile Köksal U. arasında gönül ilişkisi olduğu öne sürüldü. Köksal U.'nun polisteki işlemleri devam ediyor.