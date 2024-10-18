Üye Girişi
Haberler

Muğla'da 3 bölgede orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da dün gece Dalaman ve Ortaca'da başlayıp devam eden yangınlarla mücadele sürerken sabaha karşı bir yangın da Menteşe'de başladı. An itibarıyla aktif devam eden yangın sayısı 3'e yükselirken Muğla Valisi İdris Akbıyık, Dalaman'daki yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını ifade ederek "Yangın, çok geniş bir alanda. Yüksek bir rüzgar var. Bu da maalesef mücadeleyi zorlaştırıyor. Şu ana kadar iki hanede 11 vatandaşımızı tahliye ettik" dedi.

Dalaman Taşbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş bölgede yaşayan vatandaşlara çağrıda bulundu. "Traktörü, su tankeri bulunan vatandaşlarımızın müdahale için gelmesini rica ediyoruz." dedi. Alevlerin kontrol altına alınması için uğraş verilirken, sabah saatlerinde hava araçlarının yangına müdahale etmesi bekleniyor.

Muğla'da 3 bölgede orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor

VALİ AKBIYIK: İKİ HANEDE 11 VATANDAŞIMIZI TAHLİYE ETTİK

Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentte devam eden orman yangınını kontrol altına almaya çalıştıklarını söyledi. Yangınların Kavaklıdere, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'da çıktığını ifade eden Akbıyık, "En büyük yangın burası. Tüm ekiplerimiz burada. Orman Bölge Müdürlüğümüzün kara araçları, itfaiye, arazöz, iş makineleri Büyükşehir Belediyemizin, tüm civar belediyelerimiz, AFAD kriz merkezimiz toplandı, başında bir vali yardımcımız var." dedi.

Muğla'da 3 bölgede orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor

Akbıyık, emniyet ve jandarmanın arazöz ve itfaiyelerinin de bölgede olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu; "Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yangın, çok geniş bir alanda. Yüksek bir rüzgar var. Bu da maalesef mücadeleyi zorlaştırıyor. Şu ana kadar iki hanede 11 vatandaşımızı tahliye ettik. Eski bir, iki yanan yapı var. Allah'a şükür, can güvenliğiyle ilgili şimdilik bir sıkıntı yok. Her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Taşbaşı Mahallesi'nde diğer haneleri de tahliye edebiliriz. Yangının durumuna göre hareket edeceğiz."

Muğla'da 3 bölgede orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor

ORMAN İŞÇİLERİ, YOĞUN MÜCADELE VERİYOR

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dalaman Taşbaşı Mahallesi'ndeki yangın bölgesine 37 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer ve 225 orman personeli sevk edildi.

Muğla'da 3 bölgede orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor

ORTACA'DAKİ YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesi ile kısmen kontrol altına alındı. Okçular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk müdahale etti. Şiddetli rüzgarın bulunduğu bölgede ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları yoğun şelilde devam etti. Bölgede yangın kısmen kontrol altına alınırken ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'da 3 bölgede orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor

MENTEŞE İLÇESİNDE DE YANGIN ÇIKTI

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Turnalı Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, şiddetli rüzgarla kısa sürede yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'da 3 bölgede orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor

Muğla'da 3 bölgede orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

İdris Akbıyık Orman Yangını Menteşe Dalaman Ortaca Güncel Muğla

Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! 6 kişi öldü, 20 yaralı var

Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

 7 bin liranın üzerindeki tahsilat ve ödemeler için banka zorunluluğu getirildi

7 bin TL üzerindeki ödemelerde zorunlu hale getirildi

 İsrail ordusu paylaştı! İşte Sinvar'ın son anlarını gösterdiği iddia edilen drone görüntüleri

Yahya Sinvar'ın drone kamerasına yansıyan son anları
Narin'i dere kenarına gömen Nevzat Bahtiyar'ın kızını kaçırıp hamile bırakmışlar

Narin cinayetinde ses getirecek yeni belge! Kızını kaçırıp hamile bırakmışlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 Ekim hangi burç? 18 Ekim burç özellikleri neler? MÜGE ANLI CANLI YAYIN 18 EKİM | ATV canlı izle! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 18 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 18 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Yahya Sinvar'ın son görüntüsü! Hamas lideri Yahya Sinvar nerede öldürüldü? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef 18 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eskişehir hava durumu 18 Ekim | Bugün Eskişehir'e kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Eskişehir'de 15 günlük hava durumu! Milli Eğitim Bakanlığı ders saatleri genelgesi yayınlandı mı? İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? Kar yağışı ne zaman, hangi illere kar yağacak? Aksaray-Ankara karayolunda ne oldu? 19-20 Ekim İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.