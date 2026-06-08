Çinli Adam Denizde 6 Gün Sürüklendikten Sonra Mucizevi Şekilde Kurtarıldı

HAIKOU, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'ın Chengmai ilçesinde bir balıkçı, 2 Haziran günü sabah saatlerinde kıyıdan yaklaşık 10 kilometre açıkta bir kişinin denizde sürüklendiğini fark etti. Denizin ortasında hareketsiz halde duran bu kişi hala hayattaydı.

40 yaşlarındaki Qin Jianping tam yedi gün önce gece yürüyüş yaptığı sırada denize düşmüştü. Qin'in üzerinde ne cep telefonu, ne can yeleği ne de hayatta kalmasını sağlayacak herhangi bir malzeme bulunuyordu.

AYAĞI KAYDI VE KABUSU YAŞADI

Çin'in güneyinde toptancılık yapan Qin, eyaletin merkezi Haikou'ya tatil için gelmişti. 27 Mayıs gecesi saat 23.00 civarında sıcak ve rüzgarlı havada deniz kıyısında yürüyüşe çıkan Qin, kıyıdaki set boyunca yürüdüğü sırada yere atılmış bir meyve kabuğuna basıp kaydı ve denize düştü.

Qin yüzmeyi biliyordu ancak denize düştükten hemen sonra büyük miktarda tuzlu su yuttu ve açık denizdeki mercan resiflerine çarptığı için vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler oluştu.

Qin o anı, "Deniz, yüzme havuzu gibi değil. Bir türlü dibe dokunamıyordum. Dev dalgalar beni sürekli daha uzağa sürüklüyordu. Kıyıya doğru bir metre ilerlemeye çalışsam, dalgalar beni üç-dört metre geri çekiyordu. Artık kıyaya dönme imkanım kalmamıştı" diye anlatıyor.

Gelgit onu sürekli kıyıdan uzaklaştırırken gücü tükendi ve akıntıya karşı mücadeleden vazgeçip kendini suya bıraktı. Suda sürüklenen Qin, gün doğarken yakından geçen teknelerin kendisini fark etmesini umuyordu. Ancak sabah saatlerinde kara tamamen gözden kaybolmuştu. O gün yakınından iki tekne geçmesine rağmen, rüzgarın kuvvetli olduğu devasa denizin ortasında ne çırpınışları ne de yardım çığlıkları duyuldu.

Enerjisini boşa harcamaması gerekiyordu. Yüklerinden kurtulmak amacıyla ayakkabıları, pantolonu, kol saati ve yüzüğü dahil tüm eşyalarını çıkardı ve kol ve bacaklarını sürekli hareket ettirerek su üzerinde kalma mücadelesini sürdürdü.

Qin, "Gündüzleri kavurucu güneşin altında ama buz gibi suyun içindeydim. 2-3 gün sonra vücut ısımın iyice düşmesiyle sanki bir buzdolabının içindeymişim gibi hissediyordum" diyor.

Qin aç ve uykusuz geçen 40 saatin ardından bir şamandıraya tutundu ve kısa bir süreliğine uykuya daldı. Kendisini yeniden denize savuran dev dalgayla uyanan Qin, şamandıraya tekrar tutunacak gücü bulamadı.

Tarih 30 Mayıs'ı gösterdiğinde bu sefer demirden yapılmış bir seyir şamandırasına tutundu. Ancak güneş altında aşırı derecede ısınmış olan bu şamandırayı birkaç saatten fazla tutamadı ve kendini yeniden denize bıraktı.

Denizde sürüklendiği bu sürede artık susuzluk dayanılmaz bir hal almıştı. Önce deniz suyunu, ardından da kendi idrarını içmeyi denedi. Ancak bu susuzluğunu gidermediği gibi idrar sırasında şiddetli ağrı çekmesine neden oluyordu.

Açık deniz geceleri kemiklere işleyen bir soğuğa bürünüyordu. Isınabilmek için deniz suyu içip idrar yapmaya çalıştığını anlatan Qin, "İdrar, sıcaklık hissi veren bir akıntı gibiydi. Top gibi kıvrılıp o ufacık ısıdan yararlanmaya çalıştım" diyor.

31 Mayıs'ta, yani denizdeki beşinci gününde Qin, tabanı köpükten turuncu bir seyir şamandırasına rast geldi. Şamandıraya çıkamayacak kadar bitkin olduğundan dış kısmına tutundu. Köpüklerin arasındaki boşluklarda minik deniz yengeçleri olduğunu fark eden Qin, çıplak elleriyle onlarcasını yakalayıp çiğ şekilde yedi. Bu yengeçler Qin'in denizde sürüklendiği 6 gün boyunca tükettiği tek besin oldu.

MUCİZE KURTULUŞ

Qin'in fiziksel gücü neredeyse tükenmişti. Kıyıdan gelen feribot ve tren seslerini duyabiliyor, ancak onlara yaklaşabilecek gücü bulamıyordu. Açlık ve susuzluk nedeniyle şiddetli halüsinasyonlar görmeye başladı.

Qin, "Rüyamda memleketimde bir düğün vardı ve yemek hazırlıyordum. Ama sandalyeye oturamıyor, ayaklarımı yere basamıyordum. Nefes almakta zorlanıyordum. Tek düşündüğümse ölmemem gerektiğiydi" diye anlatıyor.

Altıncı gün artık fiziksel ve zihinsel dayanıklılığının sınırına ulaşmıştı. Güneş ve susuzluk nedeniyle kan çanağına dönmüş gözlerinden kanlı gözyaşları aktığını fark etti. Ölümün yaklaştığını hissettiğinde köydeki çocukluğu, okul yılları, evliliği ve çocuklarını büyüttüğü günler gözlerinin önünden bir film şeridi gibi geçti.

İşte tam o sırada balıkçı Zheng Shizhong ve arkadaşı onu fark etti.

Zheng, "Qin'i gördüğümde yüreğim ağzıma geldi. Güçlü akıntı göz açıp kapayıncaya kadar onu yüz metre uzağa sürükledi" diyor.

Tekneyle Qin'e yaklaşan Zheng ve arkadaşı, onun çıplak halde sırtüstü denizde sürüklendiğini gördü. Gözleri kapalıydı ve neredeyse hiç hareket etmiyordu.

Önce ona bir halat uzatmaya çalıştılar, ancak görme yetisi neredeyse tamamen kaybolmuş olan Qin halatı göremiyordu. Daha sonra uzattıkları uzun bir sopayla sırtına dokundular.

Sayıklamaya başlayan Qin, sopanın bir restoran kapısının kolu olduğunu hayal etti ve sıkıca tuttu. Bu sayede iki balıkçı onu tekneye çekmeyi başardı.

Qin, tekneye çıkar çıkmaz, "Sanırım öleceğim" dedi.

Zheng ise "Artık yanında biz varız. Ölmeyeceksin" diye cevap verdi.

HAYATA YENİDEN TUTUNMAK

Qin'in ailesi ve arkadaşları günlerdir onu arıyordu. Bir arkadaşı, kazadan iki gün sonra Hainan'a gelerek kayıp başvurusunda bulundu. Polis, kıyıdaki güvenlik kameraları sayesinde Qin'in denize düştüğünü tespit etti.

31 Mayıs'ta Hainan'a gelen eşi günlerce sahilde onu aradı. Polis, denizde üç günden fazla sürüklenen bir kişinin hayatta kalma ihtimalinin son derece düşük olduğunu aileye bildirdi. Geniş çaplı aramalar sonucu bulunsa dahi Qin'in hayatta olma ihtimalinin pek mümkün görünmediği belirtildi.

"Artık kocamın öldüğünü kabullenmiştim. Düzenlenecek cenazesi için hatıra olarak üç şişe deniz suyu doldurmuştum" diyen Qin'in eşi, eve dönmek üzere hazırlık yaptığı sırada kocasının sağ bulunduğu haberini aldığını söylüyor.

Qin'i yara bere içinde ve neredeyse tanınmayacak halde hastanede gördüğünde gözyaşlarını tutamayan eşi, hem mutluluğu hem de hüznü aynı anda yaşadı.

Sağlık durumu kritik olan Qin, Chengmai İlçe Halk Hastanesi'ne kaldırıldı. Şiddetli hipertonik susuzluk çeken Qin'in vücudunda mercanlar ve deniz canlıları kaynaklı sonradan enfeksiyona dönüşmüş yaralar bulunuyordu. Çiğ yengeç yediği için ağzında yaralar oluşmuş, deniz suyu ve idrar içtiği içinse iç organları hasar görmüştü.

Yaşadığı süreçte 10 kilodan fazla zayıflayan Qin, denizde sürüklendiği 6 gün boyunca yaklaşık 85 kilodan 75 kiloya kadar düştü.

Yoğun bakım ünitesinde gördüğü iki günlük acil tedavinin ardından Qin'in hayati bulguları normale döndü. Qin'in yaklaşık bir hafta içinde taburcu edilebileceğini belirten doktorlara göre tedavinin ardından rutin kontrollerin yapılması yeterli.

İyileştikten sonra yapacağı ilk şey sorulduğunda Qin, kendisini kurtaran iki balıkçıyı ziyaret ederek yüz yüze teşekkür etmek istediğini, daha sonra ise memleketine dönüp dinlenmeyi planladığını söyledi.

Kaynak: Xinhua