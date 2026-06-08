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Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz

Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz
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Ülke genelinde gerçekleştirilen kapsamlı "Vatandaş Memnuniyeti ve Güvenlik Algısı" kamuoyu araştırmasıyla Türkiye'nin en güvenli illeri listelendi. Katılımcıların kendi yaşadıkları şehirleri değerlendirdiği ankette, yüzde 88,4'lük oranla Rize birinci sırada yer alırken, onu yüzde 87,2 ile Afyonkarahisar takip etti.

Ülke genelinde yapılan kapsamlı "Vatandaş Memnuniyeti ve Güvenlik Algısı" araştırmasıyla Türkiye’nin en güvenli şehirleri belirlendi. Katılımcıların ikamet ettikleri kentleri ne kadar güvenli bulduklarına yönelik soruları yanıtladığı ankette, yüzde 88,4'lük rekor oranla Rize Türkiye'nin en güvenli ili seçildi.

ZİRVE RİZE'NİN, AFYONKARAHİSAR YAKIN TAKİPTE

Toplumsal eğilimleri ve vatandaşın huzur algısını ölçmek amacıyla gerçekleştirilen kamuoyu araştırması, çarpıcı sonuçları ortaya koydu. Kendi şehirlerinde yaşayan insanların verdiği yanıtlar doğrultusunda şekillenen listenin ilk sırasında Karadeniz'in parlayan kenti Rize yer aldı. Rizelilerin yüzde 88,4'ü yaşadığı şehri tamamen güvenli bulduğunu beyan etti. Rize'nin hemen ardından gelen Afyonkarahisar ise yüzde 87,2'lik güven oranıyla listenin ikinci sırasına adını yazdırarak Ege Bölgesi'nin gururu oldu.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN GÜVENLİ İLK 5 ŞEHRİ

Vatandaşların huzur ve asayiş açısından en yüksek notu verdiği ilk 5 şehir, kentsel güvenliğin referans noktaları haline geldi. Araştırmada öne çıkan ilk 5 şehir ve güven oranları şu şekilde sıralandı:

  • Rize: %88,4
  • Afyonkarahisar: %87,2
  • Bayburt: %86,0
  • Artvin: %84,7
  • Çanakkale: %84,1

DÜŞÜK NÜFUS YÜKSEK GÜVEN

Anket sonuçlarını derinlemesine inceleyen sosyologlar ve güvenlik uzmanları, listenin şekillenmesinde en önemli faktörün nüfus yapısı olduğuna dikkat çekti. Uzmanlar, metropollere kıyasla nüfus yoğunluğunun ve göç oranının düşük olduğu şehirlerde toplumsal bağların daha güçlü olduğunu, bu durumun da bireylerdeki güvenlik duygusunu doğrudan artırdığını vurguladı. Ayrıca en güvenli ilk 5 şehirden 3'ünün (Rize, Bayburt, Artvin) Karadeniz Bölgesi'nde yer alması, bölgenin huzur ve asayiş konusundaki başarısını bir kez daha tescillemiş oldu.

Kaynak: Haberler.com
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