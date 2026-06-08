Hakan Safi'yi Mbappe yaktı! Herkes aynı yorumu yapıyor

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulun ardından başkanlık yarışını Aziz Yıldırım kazandı. Seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte kampanya döneminde yaşanan polemikler de yeniden gündeme taşındı.

MBAPPE ÇIKIŞI YENİDEN GÜNDEMDE

Hakan Safi'nin seçim sürecinde Aziz Yıldırım'ın transfer açıklamalarını eleştirirken yaptığı konuşmalar yeniden paylaşılmaya başlandı.

Özellikle Aziz Yıldırım'ın Mbappe ismini telaffuz edişi üzerinden yaptığı esprili çıkışlar ve alaycı bulunduğu öne sürülen ifadeler, o dönemde camiada büyük tartışma yaratmıştı.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Birçok kongre üyesi ve taraftar, Safi'nin Aziz Yıldırım'a yönelik kullandığı üslubun gereksiz sert olduğunu savunmuştu. Seçim sonrasında da bu görüntüler yeniden gündeme gelirken, bazı üyeler Safi'nin rakibine karşı daha saygılı bir dil kullanması gerektiğini dile getirdi.

"SANDIKTA CEVAP VERİLDİ" YORUMLARI

Aziz Yıldırım'ın seçimi büyük farkla kazanmasının ardından kongre kulislerinde dikkat çeken yorumlar yapıldı. Bazı üyeler, seçim sürecinde Aziz Yıldırım'a yönelik yapılan eleştirilerin ve alaycı söylemlerin sandıkta karşılık bulduğunu savundu.

SERT SÖYLEMLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Hakan Safi, seçim kampanyası boyunca Aziz Yıldırım'a yönelik açıklamalarıyla sık sık gündeme gelmişti. Ancak kongre üyelerinin tercihi Aziz Yıldırım'dan yana olurken, seçim gecesi Safi'nin eski açıklamaları yeniden tartışma konusu oldu.