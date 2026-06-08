Vincenzo Italiano'dan 3 isme kesik! Kampa dahi götürmüyor
Beşiktaş'ın iki yıllık sözleşme imzaladığı İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Jean Onana, Al Musrati ve Joao Mario’yu hazırlık kampına dahil etmeme kararı aldı.
- Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ın Slovakya kampına Jean Onana, Al Musrati ve Joao Mario'yu götürmeyecek.
- Beşiktaş, kale, bek, stoper, orta saha, kanat ve forvet pozisyonlarına transfer yapacak.
Süper Lig devi Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayan İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano, yeni sezonun hazırlıklarına start verdi.
GİDECEK OYUNCULAR BELLİ OLUYOR
Siyah-beyazlı yönetim ile görüşme gerçekleştiren 48 yaşındaki deneyimli teknik adam, ilk olarak takımdan gönderilecek oyuncuların listesini belirlemeye başladı.
3 FUTBOLCU KAMPA GÖTÜRÜLMEYECEK
Fanatik'in haberine göre; Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya’da kampa girecek Beşiktaş’ta kadro şekilleniyor. Bu doğrultuda Italiano'nun kiralık olarak gönderilen ve takıma dönecek olan Jean Onana, Al Musrati ve Joao Mario'yu kamp kadrosuna dahil etmeyeceği belirlildi. Alınan kararın futbolculara ve menajerlerine iletildiği de belirtilirken, kulübün bu isimlerle ilgili gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlandığı kaydedildi.
HER POZİSYONA TRANSFER YAPILACAK
Öte yandan Vincenzo Italiano, kadroda büyük bir değişiklik de yapmak istiyor. Siyah-beyazlıların; kaleye, beklere, stoper hattına, merkeze, kanatlara ve forvet hattına takviyeler yapacağı vurgulandı.