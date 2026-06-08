Sedat Peker'in kızları büyük bir tehlike atlattı: Baygın ve mosmor şekilde getirildi

Sedat Peker'in kızları Mila ve Lina, Dubai'de sahilde bindikleri eğlence aracının devrilmesi sonucu büyük bir kaza geçirdi. Aracın sola keskin dönüş yaparken 3 takla atıp çocukların üzerine düşmesiyle korku dolu anlar yaşandı. Kazada yaralanan Lina Peker'in hastanedeki tedavisi sürerken, Sedat Peker'in kızının başında beklediği anlar kameraya yansıdı. Anne Özge Peker ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada yaşadıkları dehşeti anlattı.

ÇOCUKLARIN ISRARINI KIRAMADILAR

Olay, Sedat Peker ve ailesinin yaşadığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde meydana geldi. Bir arkadaşlarının doğum ziyareti için Abu Dhabi'den Dubai'ye gelen aile, çocukların sahildeki kum zemindeki eğlence aracına binme ısrarını kıramadı. İlk olarak Mila'nın kullandığı araca daha sonra kardeşi Lina da bindi.

ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI VE...

Hızla giden aracın sola doğru keskin bir dönüş yapmasıyla kontrolden çıktığı ve 3 takla atarak iki kız kardeşin üzerine devrildiği öğrenildi. Aracın altında kalan çocuklardan Mila kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Lina ise ağır şekilde yaralandı.

"BAYGIN VE MOSMOR ŞEKİLDE GETİRİLDİ"

Kazanın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan anne Özge Peker, yaşadığı şoku ve korku dolu dakikaları şu sözlerle ifade etti: "Cumartesi günü hayata dair her şeyi yeniden sorguladığım bir gün oldu. Lina aracı hızla sola kırınca dönmek için 3 takla atıp araç üzerlerine düşmüş. Aracın altında kalmışlar. Ciddi büyük bir kazaydı. Mila'm ufak tefek sıyrıklarla atlattı. Ama Lina'm ilk etapta birinin kucağında baygın, kolu kan içinde ve yüzü mosmor olmuş şekilde getirildi. Bende gerisi yok. Ben sakinliğimi koruyamamışım, arkadaşlarım ambulans çağırmış."

UCUZ ATLATTILAR

Çocukların sağlık durumunun şu an iyi olduğunu belirten Özge Peker, zemin kum olduğu için kazanın daha ucuz atlatıldığını söyleyerek destek mesajı ve dua gönderen herkese teşekkür etti.

HASTANE ODASINDAN GÖRÜNTÜ PAYLAŞTILAR

Kızlarına olan düşkünlüğüyle bilinen Sedat Peker'in, kazanın ardından hastaneye kaldırılan kızı Lina’nın başından bir an olsun ayrılmadığı öğrenildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Peker'in büyük bir üzüntü ve endişeyle hastane odasında kızının iyileşmesini beklediği anlar yer aldı.

Kaynak: Haberler.com