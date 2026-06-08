Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli B.K, "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" ve "kadına karşı tehdit" suçlarından tutuklandı.

DALTONLAR'IN İSMİNİ KULLANARAK KILIÇDAROĞLU AİLESİNİ TEHDİT ETTİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in, Daltonlar suç örgütünün adı kullanılarak sosyal medya üzerinden müvekkili ve eşi hakkında tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulduğuna dair şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda şüphelinin kimliği ve adresi belirlendi. Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınan B.K'nin ikametinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan zanlı, "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" ve "kadına karşı tehdit" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA