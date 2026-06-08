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Giderayak son kıyağını yapmış! Sadettin Saran yönetimi, anlaştıkları 4 ismi Aziz Yıldırım'a bildirdi

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Fenerbahçe'de Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim kurulunda futbol şube sorumlusu olarak görev yapan Ertan Torunoğulları, seçim sürecinde 4 futbolcuyla anlaştıklarını ve bu konudaki çalışmalarını yeni başkan Aziz Yıldırım'a da aktardıklarını açıkladı.

  • Sadettin Saran yönetimi, 4 futbolcuyla kesin olarak el sıkıştıklarını ve bu isimlerin haziran kampına dahil olacağını açıkladı.
  • Anlaşılan oyuncular santrfor, sol stoper ve sol bek pozisyonları için belirlendi.
  • Saran yönetimi, anlaştıkları 4 ismi Aziz Yıldırım yönetimine bildirdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından başkanlık koltuğuna Aziz Yıldırım'ın oturmasıyla birlikte, sarı-lacivertli camiada gözler yeni sezon kadro yapılanmasına çevrildi. 

SARAN YÖNETİMİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Seçim öncesindeki mevcut yönetimde görev alan Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, yeni yönetime hazır bir transfer listesi bıraktıklarını açıkladı.

''KAMPA DAHİL OLACAKLARDI''

HT Spor'a özel açıklamalarda bulunan Ertan Torunoğulları, "Kendi dönemimizdeki çalışmalar kapsamında 4 futbolcuyla kesin olarak el sıkışmıştık. Planlamamıza göre bu isimler haziran ayındaki yeni sezon kampına dahil olacaklardı. Tüm hazırlıklarımızı ve sistemimizi bu doğrultuda kurmuştuk." dedi.

''4 FUTBOLCUYLA ÖN ANLAŞMA SAĞLADIK''

Anlaşma sağlanan isimleri yeni yönetime aktardıklarını belirten Torunoğulları, "Başkan Aziz Yıldırım yönetimine gittik, sohbet ettik. Takımla ilgili bildiklerimizi paylaştık. Görüştüğümüz oyuncuları da kendileriyle paylaştık. Onlar da onun üzerine bir çalışma yapacaklar. Santrfor, sol stoper ve sol bek... 4 tane arkadaşımızla anlaşmıştık.'' ifadelerini kullandı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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