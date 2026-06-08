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Somali'de beş yıldızlı otelde çok sayıda İHA ve silah ele geçirildi

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Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Elite Otel'e güvenlik güçleri operasyon düzenledi. Oteldeçok sayıda FPV-Kamikaze İHA ve uzun namlulu silah ele geçirildi.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da güvenlik güçleri, üst düzey yetkililerin ve yabancı bürokratların sıkça uğradığı Elite Otel’e yönelik operasyon düzenledi.

OTELDEN YÜZLERCE SİLAH ÇIKTI

Nokta atışı istihbarat üzerine gerçekleştirilen baskında, otel içerisinde gizlenmiş çok sayıda uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyondaki en dikkat çekici detay ise mühimmatların arasında çok sayıda FPV-Kamikaze İHA’nın (intihar insansız hava aracı) bulunması oldu. Güvenlik kaynakları, bu modern mühimmatlarla büyük bir saldırı hazırlığının son anda engellendiğini belirtirken, olayla bağlantılı kişilerin yakalanması için şehir genelinde geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com
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