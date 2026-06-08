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Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı

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Süper Lig'in devleri Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un Fenerbahçe'nin 35. başkanı seçilen Aziz Yıldırım'ı tebrik etmemesi dikkat çekti. Bu durum bazı futbolseverler tarafından tartışmalara yol açtı.

Fenerbahçe’de gerçekleşen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Hakan Safi'yi geride bırakan Aziz Yıldırım, 17 bin 245 oy alarak yeniden sarı-lacivertli kulübün başkanı oldu.

AZİZ YILDIRIM'A TEBRİK MESAJI YOK

Aziz Yıldırım’ın 35. başkan seçilmesinin ardından Süper Lig’in köklü kulüpleri Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’dan tebrik mesajı gelmemesi dikkat çekti. Yıldırım’ın yeniden başkanlığa seçildiği süreçte, Süper Lig ekiplerinin birçoğundan tebrik mesajı gelirken, rakip kulüplerden herhangi bir kutlama açıklaması yapılmaması Türk futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 

TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Süper Lig devlerinin bu kararı tartışmalara da yol açtı. Bazı futbolseverler, büyük kulüpler arasındaki rekabetin sertliğine işaret ederek tebrik etmeme kararını ''normal'' bulurken, diğer bir kesim ise bunu ''ezeli rekabet ebedi dostluk'' vurgusu yaparak bu hareketi zarif olmayan bir yaklaşım olarak değerlendirdi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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