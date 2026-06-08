Amedspor'a dünyaca ünlü teknik direktör: Andrea Pirlo

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Amedspor, teknik direktörlük koltuğu için rotayı dünyaca ünlü bir isme çevirdi. Kulüpte gerçekleştirilen kongre sonrasında Nahit Eren’in yeniden başkanlığa seçilmesi ve futbol direktörlüğü görevine Serkan Reçber’in getirilmesiyle birlikte yeni sezon hazırlıkları büyük bir ivme kazandı.

İLK ADAYLA ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Yeni sezonda taraftarına şampiyonluk sözü veren Amedspor yönetiminin teknik direktör listesindeki ilk isim, son olarak Samsunspor’u çalıştıran Thomas Reis olmuştu. Ancak Alman teknik adamla yürütülen görüşmeler, talep edilen ücrette ortak noktada buluşulamaması nedeniyle olumsuz sonuçlandı.

ANDREA PIRLO SESLERİ

Mehmet Türk'ün haberine göre; Listesini güncelleyen Amedspor yönetiminin masasındaki en güçlü aday İtalyan futbolunun efsane ismi Andrea Pirlo. Özellikle kariyerinde daha önce Türkiye'de Fatih Karagümrük'te görev yapmış olan Pirlo ile yapılan ilk temasların oldukça olumlu geçtiği ve İtalyan hocayla görüşmelerin ciddi bir aşamaya geldiği öne sürüldü.

YENİ HOCA VE TRANSFERLER KAMPA YETİŞECEK

Amedspor'da yeni teknik direktörün isminin her an resmi olarak açıklanması bekleniyor. Yeni hocanın netleşmesiyle birlikte hemen oyuncu transferlerine odaklanacak olan Amedspor yönetimi, tüm takımı 1 Temmuz’da başlayacak olan yeni sezon kampına eksiksiz bir şekilde yetiştirmeyi amaçlıyor.