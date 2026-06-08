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Yaz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından, kızı Yaz Yıldırım'ın geçtiğimiz yıl Kerem Aktürkoğlu hakkında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. O dönem transferine karşı çıkan Yaz Yıldırım'ın sözleri yeniden paylaşılmaya başlandı.

  • Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer edilmesine karşı çıktığını belirten sözler sarf etti.
  • Kerem Aktürkoğlu, Yaz Yıldırım'ın eleştirilerinin ardından Fenerbahçe kadrosuna katıldı.
  • Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesiyle birlikte Yaz Yıldırım'ın eski açıklamaları sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna yeniden Aziz Yıldırım otururken, sarı-lacivertli camiada dikkat çeken bir detay yeniden gündeme geldi.

YAZ YILDIRIM'IN SÖZLERİ HATIRLATILDI

Aziz Yıldırım'ın küçük kızı Yaz Yıldırım'ın geçtiğimiz yıl Kerem Aktürkoğlu hakkında yaptığı açıklamalar yeniden konuşulmaya başlandı. Yaz Yıldırım, o dönemde Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer edilmesi ihtimaliyle ilgili düşüncelerini açık şekilde dile getirmişti.

"BİZE GELMESİN"

Yaz Yıldırım'ın açıklamalarında, "Onu beğenmiyorum. Gitsin Galatasaray'da oynasın. Bize yakışmaz. Kerem'i almayalım. Bize gelmesin" ifadelerini kullandığı hatırlatıldı. Genç taraftarın sözleri o dönemde de büyük yankı uyandırmıştı.

ŞİMDİ FENERBAHÇE FORMASI GİYİYOR

Aradan geçen sürede yaşanan gelişmelerin ardından Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe kadrosunda yer alması, eski açıklamaların yeniden gündeme taşınmasına neden oldu. Yaz Yıldırım'ın Kerem hakkındaki değerlendirmeleri ile bugünkü tablo arasındaki fark dikkat çekti.

TARAFTARLAR YENİDEN PAYLAŞMAYA BAŞLADI

Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından eski görüntüler ve açıklamalar yeniden dolaşıma girerken, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sözler de Fenerbahçeliler arasında konuşulan konulardan biri haline geldi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Tamam işte bize yakışan o. Herkes oyuncu alır satar. Sonrasında birileri karar verir.

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