Msb Kaynakları, Suriye'de Görevli Birlik Komutanının "makam Aracıyla İnsan Kaçaklığı Yaptığı" Haberini Doğruladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, gazeteci Barış Terkoğlu'nun gündeme getirdiği Suriye'de görev yapan bir Tugay Komutanı'nın makam aracıyla insan kaçaklığı yaptığı haberini doğruladı. Kaynaklar, "Olay hakkında adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Hazırlık soruşturması adli makamlar tarafından gizli olarak yürütülmektedir. Olaya karışan kişiler tutuklanmışlardır. Sözleşmeli personelin sözleşmeleri fesih edilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı Tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir. Söz konusu olayda sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanının görev yeri değiştirilmiştir" açıklamasını yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı. Aktürk, şöyle konuştu:

"Kurtuluş mücadelemizin başlangıcı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı milletimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz birçok anlamlı ve özel etkinlikle kutladık. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

"Şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz"

17 Mayıs'ta Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala ve 22 Mayıs'ta Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba ile 160 yıl önce (21 Mayıs 1864) ana yurtlarından sürgün edilerek hayatını kaybeden Çerkes kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz.

"Son bir haftada 48 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada, 48 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 48 olmuştur.

"Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 364 şahıs yakalanmıştır"

Birçok ülke tarafından örnek alınan, çok yönlü ve katmanlı güvenlik sistemiyle kesintisiz bir şekilde korunan hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 364 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 10'u terör örgütü mensubudur. Bin 390 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 01 Ocak'tan itibaren hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 345'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 55 bin 507 olmuştur.

İkili ilişkiler

7 Ekim'den bu yana Filistin halkına yönelik orantısız ve acımasız saldırılarını sürdüren İsrail; daha fazla masum Filistinli ölmeden bir an evvel saldırılarını durdurmalı, Filistin halkının ihtiyacı olan insani yardımların girişine izin vermelidir. Tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan bu zulme uluslararası toplumun artık dur demesi gerektiğini bir kez daha vurguluyor; bazı Avrupa ülkelerinin Filistin Devleti'ni tanıma kararlarını uluslararası hukuk, adalet ve vicdanın bir gereği olarak memnuniyetle karşılıyoruz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip bir Filistin, sadece barış için değil, hem bölgesel hem de uluslararası istikrar için şarttır.

Eğitim-tatbikat faaliyetleri / Uluslararası görevler

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, kapsamlı eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam etmektedir. 45 ülke ve yaklaşık 11 bin personelin katıldığı ve bölgede icra edilen en büyük 'Birleşik Müşterek Tatbikat' olan EFES-2024'ün Fiili Atışlı Arazi Safhası Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde başarıyla devam etmektedir. Fiili Atışlı Arazi Safhası 9 Mayıs'ta başlayan EFES-2024'ün Seçkin Gözlemci Günü'nün 29-30 Mayıs tarihlerinde icra edilmesi, tatbikat kapsamında; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinlik ve caydırıcılığının artmasına katkı sağlayan yerli, milli ve modern teknolojiyi haiz savunma sanayisi ürünlerimizin fuar anlayışı içerisinde sergileneceği 'Savunma Sanayi Sergisi' açılması planlanmaktadır.

28 Mayıs'ta Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesi Seferihisar/İzmir'de açılacak sergiye 48 savunma sanayi firması katılacaktır.

Ayrıca, İtalya'da Mare Aperto-Polaris/Italian Minex ile, Konya'da Türkiye-Katar ILGIN-2024 tatbikatları icra edilmekte, 21-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Deniz Aslanı tatbikatına katılım sağlanmaktadır. 27-31 Mayıs tarihleri arasında Belçika'da Snow-Master ve ülkemiz sınırları içerisinde Ramstein Guard-24 tatbikatları gerçekleştirilecektir. 17-21 Mayıs tarihleri arasında NATO Güvence Tedbirleri kapsamında, Romanya hava sahasında Havadan İhbar Kontrol uçağımız tarafından uçuş görevi icra edilmiş,

28 Mayıs'ta ise Deniz Muhafızı Harekatı kapsamında Doğu Akdeniz'de uçuş görevi planlanmaktadır.

Malezya'nın ardından 17-19 Mayıs tarihleri arasında Jakarta/Endonezya'ya liman ziyaretinde bulunan TCG KINALIADA korvetimiz, bugün de Bangkok/Tayland'a liman ziyareti gerçekleştirmektedir. Korvetimiz, 25 Mayıs'ta ise bir sonraki liman olan Hong Kong/Çin'e doğru seyre başlayacak ve Japonya intikaline devam edecektir.

Ege ve Akdeniz liman ziyaretleri kapsamında TCG NUSRET müze gemimiz; 26-31 Mayıs tarihleri arasında Alanya, Antalya ve Fethiye'ye; Haziran'ın 4'ünde Didim'e, 8'inde ise Ayvalık'a ziyaret gerçekleştirecektir.

Öte yandan, Bakanlığımıza bağlı birlik ve kurumlarımıza; 16-19 Mayıs tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti Milli Savunma Üniversitesi heyeti tarafından ziyarette bulunulmuş, Birleşik Krallık Kraliyet Savunma Çalışmaları Akademisi heyeti tarafından 18 Mayıs'ta başlayan ziyaret devam etmekte, 26-30 Mayıs tarihleri arasında ise 144'üncü Dönem NATO Savunma Koleji Kıdemliler Kursu heyeti tarafından ziyaret yapılması planlanmaktadır.

19 Mayıs'ta Samsun'da icra edilen Türkiye Yarı Maraton Ligi Finali'nde şampiyon olan TSK Spor Gücü Kır Koşusu Takımımız ile, 15-19 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da icra edilen Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Dünya Kupası'nda 20 madalya; 1'inci Uluslararası Akdeniz Kick Boks Şampiyonası'nda ise 13 madalya kazanan TSK Spor Gücü Kick Boks Takımımızı ve başarı elde eden sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyoruz.

20-31 Mayıs tarihleri arasında Isparta/Eğirdir'de 14 ülkenin katılımıyla 4'üncü Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması icra edilmektedir.

Doğal afetlerle mücadele / insani yardım faaliyetleri

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından insani yardım faaliyetlerine yurt içinde ve dışında ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde destek verilmektedir. Bu kapsamda; Afganistan'da meydana gelen sel felaketi sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle hazırlanan yaklaşık 23 ton (22,5) insani yardım malzemesi A400M uçağımız ile 17 Mayıs'ta bölgeye sevk edilmiştir.

İran makamlarının talebi, Dışişleri Bakanlığımız ile yapılan koordine ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı üzerine İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin kaza kırıma uğrayan helikopterini arama kurtarma faaliyetlerine Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopterimiz görevlendirilmiştir.

Bu vesileyle; Yaşanan elim kaza sonucu hayatını kaybeden İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve heyette bulunanlarla, Afganistan'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet; Afgan ve İran halkına başsağlığı diliyoruz.

Savunma sanayi / envantere giren yeni silah sistemleri

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hemen her alanda geliştirilen ve üretilen yerli ve milli savunma sanayi sistemlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetleri daha da artmaktadır. Bu kapsamda; Sayın Bakanımız, 20 Mayıs'ta ASELSAN'ın Ankara Gölbaşı'ndaki tesislerinde gerçekleşen "Taşınabilir Erken İkaz Radar Sistemi Teslim Töreni"ne katılmıştır.

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca; muhtelif miktarda Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L), Orta Menzilli Tanksavar (OMTAS) Silah Sistemi, Kaska Entegre Görüntüleme Sistemi (AVCI) ile Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsizin (ÇBSMT) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.

Sonuç olarak başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları; terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda, kendisine verilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirmeye devam edecektir."

"Olaya karışan kişiler tutuklanmışlardır"

MSB kaynakları, gazeteci Barış Terkoğlu'nun gündeme getirdiği Suriye'de görev yapan bir Tugay Komutanı'nın makam aracıyla insan kaçaklığı yapıldığına ilişkin haberi doğruladı. Konuya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Suriye'de görevli bir Tugay Komutanının makam aracıyla Emir Astsubayı ve koruma personeli tarafından eylemin gerçekleştirildiği hususu tarafımızdan tespit edilmiş ve savcılığa bildirilmiştir. Olay hakkında adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Hazırlık soruşturması adli makamlar tarafından gizli olarak yürütülmektedir. Olaya karışan kişiler tutuklanmışlardır. Sözleşmeli personelin sözleşmeleri fesih edilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı Tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir. Söz konusu olayda sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanının görev yeri değiştirilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde, binlerce yıllık köklü geleneklerimiz ile milli ve manevi değerlerimizden süzülen kurallara dayanan ve askerliğin temelini oluşturan disiplini sarsan bu tür davranışların kabul edilmesi mümkün değildir ve derhal gereği yapılmıştır. Böyle olayların yeniden yaşanmamasına yönelik her türlü tedbir alınmaktadır. Bu tarz münferit hadiselerin tüm Türk Silahlı Kuvvetlerini töhmet altında bırakacak şekilde değerlendirilmesi, ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini kahramanlık ve fedakarlıkla yerine getiren kahraman ordumuza zarar vermekten başka anlam taşımamaktadır."

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopterini arama faaliyetleri

Bakanlık kaynakları, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopterini arama faaliyetleri ve İran tarafından yapılan son açıklamalarla ilgili sorulara şu yanıtı verdi:

"Türkiye kötü gününde İran'ın yardımına koşmuş, iyi komşuluk ve dostluğun gereğini yerine getirmiştir. O gün neler yaşandığı saat saat Sn. Bakanımız tarafından açıklanmıştır. Herkes arama çalışmalarını sosyal medyada canlı olarak izledi. Burada bizim açımızdan önemli ve gurur duyulması gereken 3 nokta var; Acil durumlarda devlet kurumlarımızın koordineli ve süratli reaksiyonu, özellikle İHA teknolojisinde yerli ve milli savunma sanayimizin geldiği nokta ve bu sayede kazandığımız yetenekler ile kabiliyetler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun yetişmiş personelinin yerli ve milli savunma sanayimiz sayesinde kazandığı bu kabiliyetleri ve teknolojiyi kullanma becerisidir."

"Seferberlik ve savaş hali yönetmeliği"

Bakanlık kaynakları, Resmi Gazete'de yayımlanan Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği ile ilgili sorular üzerine de şunları kaydetti:

"6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen Anayasa değişiklikleri doğrultusunda 'tüzük' kavramının Anayasadan çıkarılması ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu'nun 19'uncu maddesinin başlığında yer alan 'tüzük' ibaresinin kaldırılarak 'yönetmelik' olarak yeniden düzenlenmesi sebebiyle mevcut hukuki duruma uygunluğunun, yönetmeliğin, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet teşkilatı ve Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında meydana gelen değişikliklere uyumunun, Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri Lojistik Seferber Olma Hazırlıkları Yönetmeliği, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Seferberliği Yönetmeliği ve Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği olmak üzere dört ayrı düzenleyici işlemin Yönetmelik şeklinde tek mevzuat olarak daha kapsayıcı ve çağın gerektirdiği ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde düzenlenmesinin sağlanması maksadıyla 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği' 22 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanmıştır."