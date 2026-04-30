Msb'den Görevden Alınan 3. Ana Jet Üs Komutanı'na İlişkin Açıklama: TSK'da Müesses Disiplinin Muhafazası ve İdamesi Olmazsa Olmazdır

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Konya'da konuşlu 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş'un görevden alınmasına ilişkin olarak, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir" denildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi. Kut'ül Amare Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla şehit ve gazileri anarak sözlerine başlayan Aktürk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

"Hafta boyunca altı PKK'lı terörist daha teslim oldu"

Aktürk terörle mücadeleye ilişkin, "Ülkemizin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında hafta boyunca, altı PKK'lı terörist daha teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu, Menbic'de imha edilen 8 kilometre tünel ile birlikte, 785 kilometreye ulaşmıştır" bilgilerini paylaştı.

Sınır güvenliğine ilişkin Aktürk, "Yedi gün 24 saat esasıyla en üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlarımızda son bir haftada, 198 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 430 olmuş, engellenen bin 449 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde sınırlarımızda engellenen kişi sayısı da 25 bin 618'e ulaşmıştır" dedi. Aktürk ayrıca Van ve Hatay hudut hatlarında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde toplam 388 kilogram uyuşturucu madde ile üç bin 485 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini söyledi.

"EFES-2026'ya milli unsurlarımız ile 45 ülkeden gözlemci, birlik ve unsur katılıyor"

Ege Ordusu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla, 20 Nisan-21 Mayıs tarihlerinde yapılan EFES-2026 Tatbikatı'nın Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde devam ettiğini kaydeden Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en büyük birleşik ve müşterek tatbikatlarından olan EFES-2026'ya milli unsurlarımız ile birlikte 45 ülkeden gözlemci, birlik ve unsur katılmaktadır" dedi.

Envantere giren silah ve sistemlere ilişkin bilgi veren Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından muhtelif miktarda Karaok tanksavar silah sisteminin envantere alınacağını söyledi. Aktürk, TUSAŞ tarafından üretilen Gökbey genel maksat helikopterinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ilk teslimatının yapılacağını belirtti.

Aktürk, MKE tarafından HAR-66 hafif anti-tank roketlerinin Malezya'ya ihracı kapsamındaki teslimatlara devam edildiğini kaydederek, "20-23 Nisan tarihleri arasında Malezya'da düzenlenen Asya Savunma Hizmetleri Fuarı ve Konferansı'nda şirketimiz ile Malezya kamu şirketi Melaka Corporation arasında savunma sanayi alanında ortak üretim ve satışı gerçekleştirilen savunma ürünlerinin bakım, onarım ve teknik destek süreçlerini kapsayan Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. İmza töreni, Milli Savunma Bakan Yardımcımız Sayın Musa Heybet, Malezya Savunma Bakanı ve Malezya Melaka Eyaleti Başbakanı'nın katılımıyla gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

İstanbul'da 5-9 Mayıs tarihlerinde yapılacak SAHA-2026 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının ürün ve projeleri sergileneceğini söyleyen Aktürk, Fuar'da bazı ülkelerle çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalanmasının planlandığını kaydetti.

"Önceki yıla göre yedi bin 20 adayın daha fazla başvuruda bulundu"

Aktürk, 2026 yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin tamamlandığını bildirerek, "Önceki yıla göre yedi bin 20 adayın daha fazla başvuruda bulunmasıyla toplam başvuru sayısı 119 bin 189'a ulaşmış; Milli Savunma Üniversitemize yapılan başvurularda kayda değer bir artış gözlemlenmiştir. Avrupa genelinde askeri okulların öğrenci temininde güçlük yaşadığı bir dönemde Milli Savunma Üniversitemize gösterilen yoğun ilgi, milletimizin Türk Silahlı Kuvvetlerimize duyduğu güvenin, gençlerimizin bu şanlı göreve olan yüksek teveccühünün ve Türk milletinin köklü ordu-millet anlayışının açık ve güçlü bir tezahürüdür" dedi.

"TSK tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta"

3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki görev değişimine ilişkin sorular üzerine Bakanlık açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir" ifadelerine yer verildi.

"NATO üyesi Fransa ve Yunanistan'ın yaptığı açıklamalar gerilimi artırmakta"

MSB'den yapılan açıklamada Avrupalı liderlerin Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

"Son dönemde bazı Avrupalı yöneticilerin ülkemizi hedef alan açıklamaları dikkatle takip edilmektedir. Türkiye'nin bölgesel rolü ve Avrupa güvenlik mimarisi içindeki konumuna ilişkin ifadeler, müttefiklik hukuku ve dayanışma ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Yine, NATO üyesi Fransa ve Yunanistan'ın birtakım senaryolar üzerinden yaptığı açıklamalar gerilimi artırmakta, bölgesel barış ve istikrara zarar verme riski taşımaktadır. Bölgemizde oluşturulmaya çalışılan herhangi bir askeri ittifakın, Türkiye'ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini hatırlatıyoruz. Sayın Bakanımızın daha önce de ifade ettiği gibi önümüzdeki dönemde de güvenlik ve istikrarın söz konusu olduğu her durumda, Türkiye'yi karşısına alanlar değil, Türkiye ile birlikte olanlar kazanacaktır."

"Bu tür girişimler GKRY açısından da güvenlik riskleri doğurabilir"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) Fransız askerlerinin konuşlandırılacağına ilişkin haberlere dair Bakanlık şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye, uluslararası hukuka bağlı, bölgesinde barış ve istikrarın korunmasını önceleyen bir anlayışla hareket etmektedir. Ancak bu yaklaşımımız, hem ülkemizin hem de KKTC'nin milli hak ve menfaatlerinden taviz verileceği anlamına gelmemektedir. Kıbrıs Adası'nın güvenliği ve istikrarına ilişkin düzenlemeler uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş olup, Türkiye garantör ülkelerden biridir."

Fransa tarafından Güney Kıbrıs'a asker gönderileceğine yönelik açıklamaların hangi somut güvenlik ihtiyacına dayandığı belirsizliğini korurken, bu tür girişimlerin mevcut hassas dengeyi bozma ve gerilimi artırma riski bulunmaktadır. Bu tür girişimlerin GKRY açısından da gelecekte güvenlik riskleri doğurabileceğini ve bölgesel istikrarı zedeleyebilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz."

"Bölgedeki gelişmeler yakından ve hassasiyetle takip edilmekte"

Bakanlık açıklamasında Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından yapılan müdahaleye ilişkin, müdahalenin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Bu eylem, yalnızca insani değerleri değil, aynı zamanda uluslararası sularda seyrüsefer güvenliğini de hedef almaktadır. Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip ülke olarak, bölgede meydana gelen gelişmeler yakından ve hassasiyetle takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından daha önce de yaptığımız gibi insani yardım ve destek çerçevesinde gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"Kuzey rota, güney rotaya kıyasla yaklaşık 225 kilometre daha kısa"

Türkiye'den Libya'ya giden askeri uçakların rotasına ilişkin sorular üzerine MSB açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Uçuş rotaları, hava sahası kullanım kuralları, meteorolojik şartlar, uçuş emniyeti, acil durumlarda iniş yapılabilecek uygun havalimanlarının konumu, yakıt verimliliği ve Dünya'nın küresel yapısı gibi hususlar dikkate alınarak planlanmaktadır. Ülkemizden Libya'ya gerçekleştirilen askeri uçuşlarda, 2023 yılına kadar ülkemizin güneyinden geçen rota kullanılırken, aynı yıl itibarıyla uçuş rotalarının yeniden değerlendirilmesi sonucu yakıt verimliliği ve uçuş süresi açısından daha avantajlı olan kuzey rota kullanılmaya başlanmıştır. Söz konusu kuzey rota, güney rotaya kıyasla yaklaşık 225 kilometre daha kısa olup, sorunsuz şekilde kullanılmaya devam edilmektedir."

Bakanlık, astsubay temin şartlarının değiştirileceği yönündeki iddialara ilişkin, "Bakanlığımız, personelimizin özlük haklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarını, günümüzün değişen şartlarına uygun şekilde ve ihtiyaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürmektedir. Son günlerde kamuoyuna yansıyan hususlara ilişkin olarak Bakanlığımızda yapılan bir çalışma yoktur" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA