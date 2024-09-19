Üye Girişi
Haberler

MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü

MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TSK ve MİT son dönemde terör örgütlerine yönelik birbiri ardında başarılı operasyonlara imza atarken, bir sıcak gelişme de Kuzey Irak'ta yaşandı. MİT'in nokta operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Gare askeri istihbarat sorumlularından "Hogir Pirosi" kod adlı Halil Yiğit etkisiz hale getirildi.

Terör örgütlerine son dönemde art arda ölümcül darbeler indiren TSK ve MİT, bu kez Kuzey Irak'ta nokta bir operasyon gerçekleştirdi.

TERÖR ÖRGÜTÜ SÖZDE SORUMLULARINDAN

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Gare askeri istihbarat sorumlularından "Hogir Pirosi" kod adlı Halil Yiğit'i Irak/Gara'da gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü

TSK'YA YÖNELİK EYLEMLERİ ORGANİZE ETMİŞ

MİT'in istihbari çalışmaları sonucu PKK/KCK'lı Halil Yiğit'in, örgüt üst düzey yöneticilerinin talimatı doğrultusunda Gara'da Türk güvenlik güçlerine karşı eylemleri organize ettiğini tespit edildi.

MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Terör suçlarından hakkında arama ve yakalama kararı bulunan terörist Yiğit, hedef listesine koyuldu. Haber kaynakları vasıtasıyla hassas konumu tespit edilen "Hogir Pirosi" kod adlı Halil Yiğit adım adım takip edildi. Operasyon için en uygun anda düğmeye basıldı, PKK/KCK Gara askeri istihbarat sözde sorumlularından Halil Yiğit etkisiz hale getirildi.

MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Halil Yiğit Operasyon Güncel Terör Irak Kck TSK PKK

Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi

Şehirdeki infial yaratan olaydan haberi olmayan vali merkeze çekildi

 Kılıçdaroğlu'nun zor anları! 'Yok böyle bir şey' dedi, imzalı belge yayınlanınca ağız değiştirdi

"Yok böyle bir şey" dedi, imzalı belge yayınlanınca ağız değiştirdi

 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar

Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş
Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savurdu: Yaptığımdan asla utanmıyorum

Hostes ve polisle kavga eden Dilan Çıtak geri adım atmadı! Yaptığını böyle savundu
500

Yorumlar (6)

Ercan cıftcı:

Her ne kadar birileri masa altından desteklese' de PKK bitme seviyesine gelmiştir. Hareket alanı kalmamıştır. Şimdi sıra siyasi uzantılarının eleman kazandırmasının önüne geçmeye gelmiştir. Bu haberleri okudukça çok mutlu oluyorum..

96
7
yanıtYanıtla
Çetin Civelek:

cehenneme zümeraa

60
4
yanıtYanıtla
Nur Zo:

Yiğitlerimiz elleriniz dert görmesin leşlerinizin sayısına bereket.

27
1
yanıtYanıtla
Adil ÖZDEMİR:

Umarım gerçektir.

4
10
yanıtYanıtla
hasan polat:

Türkiye Tekrar NATOYA yaklaşırsa PKK hortlar. Rusya ve İran tüm kuvvetiyle destekler PKKyı ... BRİCKS te olursak , Rusyanın İranın Çinin yanında olursak AB dışında olursak PKK sorunu kalmaz.

2
1
yanıtYanıtla
Dağıstan:

Bravo. Sıra kimde ..

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihte bugün ne oldu? 19 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Müge Anlı, Aydın Musaoğlu tutuklandı mı, son durum ne? Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürüldü? Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor mu? Devrim Özkan hamile mi? ATV CANLI İZLE 19 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın… AKBANK olayı nedir? Masterchef 19 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Halil Yiğit kimdir? PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü mü? Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Eyüpspor maçı nerede oynanacak? 19 Eylül Gaziler Günü kutlama programı! Gaziler Günü ilçe ve illerde kutlamam programı açıklandı mı? GAZİLER GÜNÜ MESAJLARI 19 Eylül Gaziler Günü ile ilgili uzun, anlamlı, resimli mesajlar... HAVA DURUMU (19 EYLÜL) Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Diyarbakır hava durumu!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });