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Afyonkarahisar'da bir gencin babası tüfekle öldü, 17 yaşındaki şüpheli yakalandı

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Afyonkarahisar Çobanlar'da aralarında husumet bulunduğu iddia edilen taraflar arasında gerginlik çıktı. 17 yaşındaki şüpheli, bir gencin babasını tüfekle vurdu; ağır yaralanan 47 yaşındaki çiftçi hastanede hayatını kaybetti, kaçan şüpheli suç aletiyle yakalanıp gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, aralarında daha önceden husumet bulunan iki gençten birinin babası, 17 yaşındaki şüpheli tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Çobanlar ilçesinde daha önce çocukları arasında kavga çıktığı ve bu nedenle aralarında uzun zamandır husumet bulunduğu iddia edilen taraflar arasında yeniden gerginlik yaşandı. İddialara göre, 17 yaşındaki A.Ç., aralarındaki anlaşmazlık ve husumet nedeniyle çiftçilik yapan 47 yaşındaki A.U.'yu tüfekle vurdu. Silah seslerinin ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.U., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çobanlar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.U., hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan 17 yaşındaki şüpheli A.Ç., güvenlik güçleri tarafından kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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