Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye-İran Sınırındaki Askeri Birlikleri Denetliyor
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-İran sınırındaki askeri birlikleri denetlemek amacıyla Van'ın Başkale ilçesine hareket etti. Bakan Güler, İran hududundaki birliklerde incelemelerde bulunacak.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye- İran sınırındaki askeri birlikleri denetlemek üzere Van'ın Başkale ilçesine hareket etti.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakan Güler, İran hududundaki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunacak.
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel