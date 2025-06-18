Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye-İran Sınırındaki Askeri Birlikleri Denetliyor

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-İran sınırındaki askeri birlikleri denetlemek amacıyla Van'ın Başkale ilçesine hareket etti. Bakan Güler, İran hududundaki birliklerde incelemelerde bulunacak.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye- İran sınırındaki askeri birlikleri denetlemek üzere Van'ın Başkale ilçesine hareket etti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakan Güler, İran hududundaki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunacak.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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