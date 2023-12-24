Bakan Güler: Evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam, hain terör örgütü son çırpışlarını vermektedir

2 günde 12 askerimizin şehit olmasının ardından Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen hava harekatında PKK terör örgütüne ait 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon sonrası pilotlara seslenen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler,

"12 ASKERİMİZ GÖREVLERİNİ YAPARKEN ŞEHADET MAKAMINA ULAŞTILAR"

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare ettiği Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatları sonrasında pilotlara seslendi.

Bakan Güler, "Dün gece, maalesef, Pençe Harekat bölgesinde görev yapan 6 kahraman evladımız şehit oldu, 7 kahraman silah arkadaşımız da yaralandı. Bugün de, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada da 6 kahraman evladımız şehit oldu, 6 kahraman silah arkadaşımız da hafif yaralandı. Kahraman evlatlarımız, aziz vatanımızın mukaddes savunucuları olarak üstün bir cesaret ve fedakarlıkla görevlerini yaparken şehadet makamına ulaştılar. Şehit olan silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı diliyorum." şeklinde konuştu.

"EVLATLARIMIZIN İNTİKAMINI ALMAK İÇİN İRADEMİZ TAM"

"Acımız büyük. Ancak evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam. Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." diyen Güler, şöyle devam etti:

"Dün gece 13 terörist etkisiz hale getirilirken, bugün de 12 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Böylece yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 156'ya ulaştı. Hiçbir hain terör örgütü mensubu, kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

"CAN ÇEKİŞEN ÖRGÜTÜN SON SIRPINIŞLARI"

Güler, bugüne kadar terörle mücadelede yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vurulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Artık, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirildi. Bu saldırı da bir kez daha göstermiştir ki, can çekişen hain terör örgütü, son çırpınışlarını vermektedir. Operasyonlarımız, kim destek verirse versin, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye artan bir şiddet ve baskı ile aralıksız taarruzi anlayışla devam edecektir."

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin pilotlar tarafından büyük bir başarıyla vurulduğunu dile getiren Güler, "Bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz. Terörle mücadelede elde ettiğimiz tüm başarılarda en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkacak, onların fedakarlıklarını daima şükran ve minnetle yad edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bakan Güler, Pençe ve Pençe-Kilit Harekatı bölgelerinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Siz değerli silah ve mesai arkadaşlarıma da hayırlı, başarılı görevler diliyorum. Kılıcınız keskin, azminiz ve gayretiniz daim olsun. Kalın sağlıcakla." dedi.

HAVA HAREKATINDA 29 HEDEF İMHA EDİLDİ

Irak'ın kuzeyinde 12 askerimizin şehit olmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarını sıklaştırdı. Son olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen hava harekatında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, harekata ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, "Şehitlerimiz için!" notunu düştü.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak-Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 23 Aralık 2023 saat 22.00'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edilmiştir.