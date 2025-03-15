Bakan Güler'den PKK'ya rest: Öcalan'ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz

Milli Savunma Bakanlığı yerleşkesinde bulunan Atatürk Kültür Sitesi'nde "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" programı düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, konserlerin ardından konuşma yaptı. Bakan Güler, dünyanın farklı noktalarında jeopolitik gerginliklerin tırmandığına ve çatışmaların arttığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen etkin diplomasiyle Türkiye'nin müzakere masalarının ve dünya güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi haline geldiğini belirten Bakan Güler, geniş bir coğrafya da barış ve istikrarın hakim olması için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etti.

"ÖRGÜTÜN KENDİSİNİ FESHETMEKTEN BAŞKA ÇARESİNİN OLMADIĞINI ANLAMASI KAYDA DEĞER"

Türkiye'deki güvenlik güçlerin, topyekun ortaya koyduğu mücadele ve operasyonlar sayesinde, terör örgütlerinin hareket kabiliyeti büyük ölçüde sınırlandırıldığına dikkati çeken Bakan Güler, "Bugün geldiğimiz noktada; Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olduğunu itiraf eden örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir" değerlendirmesinde bulundu.

"ATEŞKES ASLA VE ASLA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Ancak, terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları, nerede olduklarından bağımsız olarak, bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve şartsız olarak silahlarını teslim etmelidir. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin bir karşılığı yoktur ve olmayacaktır. Bu kapsamda ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemelidir. Zira böyle bir şey asla ve asla söz konusu değildir." dedi.

"SÜRECİN SABOTE EDİLMESİNE MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Bakan Güler, terörün bitirilmesi noktasında herkesin müsterih olması gerektiğini belirterek, "Nihai hedefimiz; 85 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır. Bu yüzden sürecin sabote ve suistimal edilmesine veya uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve rasyonel bir yaklaşım esas alınacaktır" şeklinde konuştu.

"HER BİR GAZİMİZ CESARET VE FEDAKARLIĞIN TİMSALİDİR"

Türkiye'nin enerjisini ve kaynaklarını sabote eden terörün, toplumun tüm kesimlerine büyük acılar yaşattığını aktaran Bakan Güler, "Bu süreçte hiçbir zaman yılmadık, asla pes etmedik. Çanakkale'de yedi düvele karşı nasıl kahramanca mücadele verdiysek, arkasında birçok karanlık odağın olduğu terör örgütlerine karşı da aynı kararlılıkla mücadele verdik. Bu mücadelenin kahramanı olan her bir şehidimiz, milletimizin kalbinde sonsuza dek yaşayacak birer destan, her bir gazimiz ise cesaret ve fedakarlığın timsalidir" ifadelerine yer verdi.

"ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİMİZ VAKUR DURUŞUNUZLA BAŞ TACI OLDUNUZ"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Nitekim bugün önemli bir süreç yaşanıyorsa ve tarihi bir adım atılacaksa anlaşmazlıkların çözümü, aldatılmış olanların kazanılması, terörü türlü bahanelerle kendi amaçları doğrultusunda kullananların emellerine bir son verilmesi durumuna gelinmişse bu ağır bir bedel karşılığında olmuştur. Bu ağır bedelin yükünü üstlenen şehit ve gazilerimiz ile yaşananların en yakın tanığı olan siz şehit ve gazi ailelerimiz de fedakarlığınız, sabrınız ve vakur duruşunuzla milletimizin baş tacı oldunuz." diye konuştu.

"TÜM DEVLET BÜYÜKLERİMİZİ VE KOMUTANLARIMIZI SAYGIYLA ANIYORUM"

Bakan Güler, bölgedeki haritaları değiştirmek isteyenlerin emellerinin boşa çıkartılması için her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Asil milletimizin, söz konusu vatanı olduğunda her şeyden geçmeyi göze alabilen cesur ve yiğit evlatları var oldukça mukaddes vatanımız, ebediyen Türk yurdu olarak kalacaktır. Bu vesileyle; Türk milletinin kutlu yürüyüşünde ordumuzun temellerini atan Mete Han'dan Malazgirt'te Anadolu'nun fetih kapısını açan Sultan Alparslan'a, çağ kapatıp yeni bir çağı başlatan Fatih Sultan Mehmet'ten Cumhuriyeti'mizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadar ülkemizin, ordumuzun gücüne güç katan tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum."

Kürsü konuşmalarının tamamlanmasının ardından Bakan Güler, şehit aileleri ile hatıra fotoğrafı çekindi.