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Milli Eğitim Bakanlığı "fahiş fiyat" talep eden özel okullara soruşturma başlattı

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Millî Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtlarında mevzuata aykırı şekilde "fahiş fiyat" artışı yapan özel okullara inceleme ve soruşturma başlattı. Özel okul ücretleri 200 bin lira ile 800 bin lira arasında değişiyor. Veliler uzun zamandır enflasyon üstündeki artışlar ve sürekli artan servis, yemek ve kırtasiye bedellerinden şikayetçiydi.

Millî Eğitim Bakanlığı, artış sınırları üzerinde ücret talebinde bulunan, kademe başlangıç sınıflarına (okul öncesi 1, 5 ve 9. sınıflar) fahiş fiyat uygulayan ve eğitim dışındaki hizmetleri almaları için velileri zorlayan özel okullara yönelik titiz bir çalışma yürüttü.

FARKLI GEREKÇELERLE YÜKSEK PARALAR TALEP EDİYORLARDI

Bakanlık, velilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve mağduriyetlerini önlemek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerinde (MEBBİS) yer alan son iki yılın verilerini inceledi. Bu kapsamda, aralarında Türkiye genelinde faaliyet gösteren okulların da bulunduğu bazı özel okulların fahiş ücret ilan ettikleri tespit edildi. Özel okul ücretleri 200 bin lira ile 800 bin lira arasında değişiyor. Daha yüksek ücret talep edenler de var. Veliler uzun zamandır enflasyon üstündeki artışlar ve sürekli artan servis, yemek ve kırtasiye bedellerinden şikayetçiydi. Bu özel okulların "etüt, kitap-kırtasiye, kıyafet ve yemek ücreti" ilanlarının da ilgili mevzuatlara aykırı ve hizmetin maliyetini aşan oranlarda olduğu tespit edildi. Bakanlığa ulaşan şikâyetler de dikkate alınarak bazı özel okullar hakkında inceleme ve soruşturma başlatılırken Ticaret Bakanlığınca da fahiş ücret artışı yapan kurumlar takip ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı 'fahiş fiyat' talep eden özel okullara soruşturma başlattı

3 OCAK'TAKİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA YAKIN TAKİP

Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde 3 Ocak'ta yapılan değişiklikle özel okulların sundukları eğitim hizmeti için ilan edebilecekleri ücretler konusunda yeni bir düzenleme getirdi. Yapılan düzenleme ile söz konusu mevzuata "Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz." hükmü getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı 'fahiş fiyat' talep eden özel okullara soruşturma başlattı

"OKULLAR SADECE KÂR AMACI GÜDEMEZ"

Bu kapsamda, okulların kademe başlangıcı olan anaokulu, bir, beş ve dokuzuncu sınıf kademelerinde ücretleri belirlerken sunulan hizmetle orantılı olmayan fahiş artışlar yapamayacakları, hüküm altına alınmıştı. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 12'nci maddesindeki "Kurumlar, faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemezler ancak Türk millî eğitiminin amaçları doğrultusunda eğitimin kalitesini yükseltmek, gelişmelerine fırsat ve imkân verecek yatırımlar ve hizmetler yapmak üzere gelir sağlayabilirler" hükmü, okulların sadece kâr amaçlı faaliyet gösteremeyeceklerini ifade ediyor. Kanun'da yer alan bu sınırlama, okulların ancak sundukları eğitimin niteliğini artırmak ve yatırımlarının devamına olanak sağlamak amacını gözeterek sundukları hizmetlerin ücretlerini belirleyebileceklerini gösteriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıMurat Sari:

bakan bindiği dalı kesmez kendi özel okulları var....

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

sen once şu egitim sistemini değiştir Din saatlerini artir 1 saat Din dersi hindistanda bile yok cocuklar kelime i sehadeti bilmiyor haftada en az 7 saat olsun sonra okul duvarlarina Ahlaki nasihatler as Allah adi ayetler yaz ozel okuldur sanane kardeşim hem oraya gidenler hepsi zengin para var ki gidiyorlar

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Özel okul fiyatları gerçekten de çok fahiş. Ama milli eğitim de her ikisi de çalışan ebeveynler için de doğru düzgün kolaylık sağlamıyor. Çoğu ebeveynler zorunluluktan dolayı çocuklarını özel okullara gönderiyor.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Kardeşim lanet olsun sınav sisteminize. Lgs denocuğum 440 puan aldı mahallede sınavla alan lise yok.taaaa anasının hareketinde okul nasıl göndereyim.her yer uyuşturucu satıcısı.mecburen özele gönderiyok....özel de anamızı ağlatıyor...yazıklar olsun böyle düzene

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Haber YorumlarıMurat Kara:

gaziantepte özellikle yemek kıyafet servis ücretleri çok yüksek

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Haber YorumlarıJokerAllame:

Okullar da temizliği veliler yapıyor ? bundan haberiniz var mı ?

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Haber YorumlarıHimmet Yigit Aslantas:

Hep hikaye kaç defa cimere yazdık.göstermelik haber.özel okullar hala bildiğini okuyo

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Haber YorumlarıSer_hat:

Benim çocuğun lisesi %50 arttı.yemek hariç.şimdi 38 bin veriyoruz yemeğe seneye 60 bin olur ellaam.

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Haber Yorumlarıtaner ipek:

Efendim faiş derken kime göre faiş kaçtan sonra faişe giriyor 2milyon diyende duydum da hadi duymazdan gelelim 220bin mi faiş 820bin mi yoksa aradaki 600binlik fark mı faiş çünkü öyleyse 500bine standart demenize zemin hazırlığıdır bu

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Haber YorumlarıRıdvan Polat:

Milli eğitim varken özel okullara ne gerek var özel okullar varsa milli eğitime ne gerek var bu sömürü düzenini artık bir son veren yok mu

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