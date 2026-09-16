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Milas'taki termik santrallere ilişkin dava öncesi Danıştay önünde açıklama

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Muğla'nın Milas ilçesindeki Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerine ilişkin acele kamulaştırma kararına karşı Danıştay'da açılan davanın duruşması öncesinde, Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile bölgede yaşayanlar basın açıklaması yaptı.

Muğla'nın Milas ilçesindeki Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerine ilişkin acele kamulaştırma kararına karşı Danıştay'da açılan davanın duruşması öncesinde, Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile bölgede yaşayanlar basın açıklaması yaptı.

Danıştay Başkanlığı önünde, konuya ilişkin açıklama yapan Tanal, Anayasa'nın hükümlerinin acele kamulaştırmaya ilişkin hükümlerinin açık olduğunu belirtti.

Tanal, "Milas'ta, Muğla'da olağanüstü olan ne durum var? Milli savunmanın hangi ihtiyacı oluştu da kamulaştırma yapılıyor. Bu mevcut olan Anayasa'nın ruhuna, felsefesine aykırı." ifadelerini kullandı.

İkizköy Mahallesi Muhtarı Nejla Işık da zeytin, toprak, geçmiş ve gelecekleri için Danıştay'a geldiklerini söyledi. Danıştay tarafından verilecek kararın emsal niteliğinde olacağını dile getiren Işık, davalarında haklı olduklarını savundu.

Kaynak: AA
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