Haberler

Aydın'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü

Aydın'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü
Güncelleme:
+89 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın-Denizli otoyolunda tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

HAFİF TİCARİ ARAÇ TIR İLE ÇARPIŞTI

Edinilen bilgiye göre kaza, Aydın- Denizli Otoyolu Kuyucak ilçesi Yamalak Mahallesi sınırları içerisinde 20 UF 202 plakalı hafif ticari araç ile S.Y. idaresindeki 32 GB 158 plakalı tırın çarpışması sonucu meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan üç kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışma ile araç içerisinden üç kişinin cansız bedenini çıkardı. Hurşit Korkmaz, Hüsnü Korkmaz ve Kemal Toprak’ın cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle araç trafiğine kapatılan otoyolda, çalışmaların ardından trafik normale dönerken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

Kaynak: AA
İstanbul'da pes dedirten görüntü! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Sokak ortasında pes dedirten görüntü
Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ından yıllar sonra gelen Osman Sınav çıkışı

Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ından yıllar sonra gelen Osman Sınav mesajı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan dikkat çeken 'Erdoğan' çıkışı

"Adeta önümüz açıldı" dedi, Erdoğan'dan özellikle bahsetti
Polis silahıyla oynarken genç kadını vurdu

Akılalmaz olay kamerada! Genç kadın polisle konuşurken kabusu yaşadı
Döviz bürosundaki vahşetten sonra pencereden böyle kaçmışlar

İstanbul'un orta yerindeki vahşetten sonra böyle kaçmışlar
Brad Pitt tribünde aşka geldi! 29 yaş küçük sevgilisiyle öpücüklere boğuldu

Tribünde aşka geldi! Kimseye aldırış etmediler
İstanbul'da yağış başladı

İstanbul'da hava bir anda değişti! Yağmur hazırlıksız yakaladı
ABD uzaya silah yerleştirdi! Peki yörüngedeki gizemli silah ne olabilir?

Savaşın yeni cephesi uzay! ABD'nin gizemli silahı tartışma yarattı
Transfere 366 milyon euro harcadılar! 5 maçta sadece 1 gol attılar

Ne olacak bu takımın hali? 366 milyon euro 1 gol